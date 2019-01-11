2019-01-11T15:10:02+03:00
Общество

Где купаться на Крещение в Туле в 2019 году: открыты четыре купели

Искупаться в ночь с 18 на 19 января 2019 года в Туле можно будет по нескольким адресам
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В праздник Крещения в ночь с 18 на 19 января 2019 года жители Тулы и области смогут искупаться в водоемах.

Искупаться можно будет по следующим адресам:

- «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд , прорубь;

- Тула, п. Горелки, ул. Мирная, 27б, территория родника, купель;

- Тула, Богородичный Пантелеймонов мужской монастырь, св. источник, купель;

- Тула, д. Барыбинка, Храм св.апостола Андрея Первозванного, купель.

Напоминаем, что во время купания нельзя допускать:

- массового скопления людей на льду;

- пребывания в купели одновременно более одного человека;

- купание людей в состоянии алкогольного и других видов опьянения.

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