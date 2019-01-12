Старый Новый год в Туле: чем заняться в выходные 12 и 13 января?

Русскому духовенству это не понравилось, поэтому они до сих пор используют юлианский календарь. Вот почему Рождество празднуется у нас не 25 декабря, как в европейских странах, а 7 января. Отсюда же пошла традиция отмечать Новый год по старому стилю – в ночь с 13 на 14 января.

Как бы то ни было, в народе Старый Новый год очень любят. Это отличный повод продлить новогоднее настроение и ещё раз как следует погулять.

Тулякам повезло особенно. В этом году оружейно-прянично-новогодняя столица будет украшена весь январь. Главную ёлку также обещают не разбирать до конца месяца. Если вы ещё не успели где-то побывать (а с таким количеством праздничных площадок это не удивительно) — самое время наверстать упущенное! Но предварительно загляните в нашу афишу.

Ремесленный двор «Добродей»

12 января туляков приглашают на «Аудиенцию в резиденции». Если вы не успели в гости к Левше — самое время, наконец, сделать это! Вас ждут подблюдные гадания и игры, выставка-представление, мастер-классы, ковка снежинки, которая никогда не растает, а также чай из жарового самовара с тульскими пряниками.

Записывайтесь на интерактивную программу и мастер-классы по телефонам 35-25-00, +7-991-414-26-36 и приходите по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д. 1а, 1б.

Музей-заповедник «Куликово поле»

Под старый Новый год «Куликово поле» приглашает в зимнюю сказку: порукодельничать и стать воином, познакомиться со святочными традициями и встретиться с мифическими жителями русской деревни.

Музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова

По 15 апреля 2019 года работает литературно-художественный проект «37/101». Часть вторая. Маяк жизни. 1937-1945.

По 15 февраля 2019 года представлена выставка коллекция кукол в русских народных костюмах Сердюковой О.А. «Сказки занимательные, истории и чудеса из жизни кукол и игрушек» и выставка «Мы, поленовцы», посвященная сотрудникам дома-музея и заповедника В.Д. Поленова.

По 20 февраля 2019 года работает выставка живописи «Краски русской зимы» - произведения студентов Московского государственного академического художественного института имени Василия Ивановича Сурикова.

Справки по телефонам: 8 (906) 702–57–52; 8 (48734) 3–38–38

Адрес: Тульская обл., Заокский р-н., с Страхово

Галерея «Ясная Поляна»

С 11 января по 17 февраля в галерее представлена выставка «Учитель и ученик. Преемственность поколений», приуроченная к 110-летию Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского.

Адрес: Тула, ул. Октябрьская, д.12

Телефон для справок: 47-35-80

Музейно-выставочный центр «Тульские древности»

12 января в 17.00 - мастер-класс Екатерины Зерновой. Панно с ключами и замками в технике ниткография.

13 января в 17.00 - воскресник для дошкольников «На Маланьину свадьбу» (отмечаем Овсень, Щедрый вечер и старый Новый год).

Контактный телефон: +7 4872 36-16-63.

Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 47

Тульский государственный музей оружия

Здание-«шлем»

В музее бессрочно работает выставка крупногабаритной военной техники «Стальные стражи» и экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».

Выставка военно-исторической миниатюры «История в миниатюре – взгляд сквозь века» (по 1 мая 2019 года).

Выставка «Тульский комсомол в годы Великой Отечественной войны».

Выставка «Тульский государственный музей оружия: от прошлого – к будущему», приуроченная 145-летию музея.

Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2.

Здание на территории Тульского кремля

Выставка «Королевские игры» - 250 шедевров западноевропейского оружейного искусства 16 -17 веков из фондов Государственного исторического музея (г. Москва) (по 24 февраля 2019 года).

Выставка «Охотничье оружие XVII – XX веков» (по 24 февраля 2019 года).

Выставка «Прошедшие сквозь века. Луки и арбалеты XX – XXI века» (по 24 февраля 2019 года).

Выставка «Полет во времени. История стрел с каменного века» (по 24 февраля 2019 года).

Выставка «Защитники Тулы и южных рубежей России. Вооружение российских воинов XVI-XVII веков». К 500-летию Тульского кремля (по 26 июня 2020 года).

Выставка «Сплав интеллекта и воли», посвященная 100-летию со дня рождения Александра Никитовича Ганичева (1918-1983) - выдающегося конструктора артиллерийских гильз и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Подробности по телефону: 31-10-04

Дом Крафта

13 января в 15.00 - мастер-класс по технике «оригами» от Инны Красовой. Изготовление блока «Рождественская звезда».

По 27 января 2019 года работает выставка «9га: Тула в поисках центра».

Адрес: пр. Ленина, 25

Телефон для справок: 70-40-58.

Тульский областной художественный музей

По 3 февраля 2019 года представлены 8 литографических иллюстраций Сальвадора Д7али к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Адрес: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64

Справки по телефону: 35-40-53

Музей П. Н. Крылова

12 января в 13.30 – мастер-класс по живописи «Читаем и рисуем зимние сказки».

По 31 января работает выставка «Иконостас Успенского собора Тульского кремля».

Адрес: г. Тула, ул. Кутузова, 10

Подробности по телефону: 41-04-60

Дом-музей В.В. Вересаева

По 25 января представлена выставка «Волшебный мир старой игрушки». Частная коллекция тульского декоратора, дизайнера-оформителя Татьяны Кравец.

Адрес: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82

Справки по телефону: 56-77-31

Тульский областной краеведческий музей

12 января в 15.00 – мастер-класс «Кукла Снегурочка» в технике оригами.

13 января в 16.00 – интеллектуальная костюмированная игра «Пурга истории: правда или вымысел?».

По 31 января 2019 года работает выставка «История моды в куклах» из частного собрания дизайнера Наталии Алёшиной (г. Орёл).

По 10 марта 2019 года можно посмотреть на изделия из холодного фарфора в экспозиции «Диалог цветов».

Адрес: г. Тула, ул. Советская, д. 68

Справки по телефону: 30-46-71

Тульский военно-исторический музей

12 января в 15.00 и 17.00 – квест «Генерал Мороз».

13 января в 14.00 - квест «Ключи от города».

Адрес: атриум Тульского кремля

Подробности и запись по телефону: (4872) 77-49-36

Выставочный зал

По 13 января 2019 года представлена выставка заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова «Тайна света. Избранное».

Адрес: г. Тула, Красноармейский проспект, 16

Подробности по телефону: 56-09-92

Богородицкий дворец-музей и парк

По 2 июля 2019 года работает выставка авторских кукол Галины Белеховой «Кукольная история».

Адрес: Тульская область, г. Богородицк, территория парка, д.1.

Телефон для справок: 8 (48761) 2-25-32

Библиотека-филиал № 6

12 января в 15.00 – хобби-встреча «Гжелевое чаепитие»

Вход свободный.

Адрес: г. Тула, ул. Серебровская, д. 26, тел.55-99-11

Модельная библиотека № 8

13 января в 15.00 – программа «Приходите к нам на святки». Выступает фольклорный коллектив «Смородина» и православный хор «Косогорские колокольчики». 12+

Вход свободный.

Адрес: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 7, тел.23-03-75

Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина

12 января в 13.00 - презентация книги серии Gingers diary Светланы Гусаровой: «Аргентина. Палатка на обочине». 12+

Вход свободный

Адрес: г. Тула, ул. М. Горького, д. 20, тел.34-12-64

Кластер «Октава»

12 и 13 января пройдут бесплатные показы в рамках партнёрства с Большим фестивалем мультфильмов. В субботу, в 16:00 — кураторы фестиваля Маша Терещенко и Дмитрий Шлепнев познакомят с мероприятием, расскажут о его географии и важных вехах. После презентации — показ анимационного цикла «Эрнест и Селестина». В воскресенье, в 16:00 — весь финальный десятый сезон культового сериала «Время приключений» на большом экране!

Likerka Loft

12 и 13 января в 18:00 можно посмотреть перфоманс «Время зажжения фонарей». На главной пешеходной части арт-пространства зажигать и гасить старинные фонари будет штатный фонарщик в форме петровских времен. Чтобы совершить свой ритуал, он поднимается по лестнице и вручную зажигает и гасит в каждом фонаре керосиновую лампу. Время появления фонарщика зависит от времени захода солнца. Как правило, он появляется в сумерках, а заканчивает свой ритуал, когда совсем стемнеет. Точное время подскажут специально установленные часы в начале улицы.

Активный отдых

Пока на улице установилась отличная зимняя погода — не забудьте сходить на каток, или покататься на тюбинге, горных лыжах или сноуборде. Обзор горнолыжных комплексов Тульской области ищите здесь.