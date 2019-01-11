Тула вошла в ТОП-10 популярных туристических городов России

В 2018 году Тула вошла в топ-10 популярных у туристов городов России. Данный рейтинг составили аналитики vil.ru по итогам минувшего года исходя из броней отелей и апартаментов. Отметим, что из перечня были исключены курортные города.

В десятку вошли: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород и Тула.

В 2018 году туристы бронировали поездки в Тулу в среднем на 2,6 ночи и тратили на аренду жилья 2 тысячи рублей в сутки на семью из 2-3 человек (то есть 830 рублей на человека).

Напомним, за эти новогодние праздники наш город посетили порядка 250 тысяч человек. Это туристы не только из России, но и из Китая, Германии, Израиля, Португалии, Вьетнама и других стран.