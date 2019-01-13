Пять новогодних чудес, которые случились в Туле

ВОЛШЕБНАЯ КОЛЕСНИЦА

Эти малыши скромны и не по-детски серьезны. Но каждый хочет радоваться чуду, общаться и верить в сказки. Каждый декабрь в преддверии Нового года Екатерина Счастливенко и Евгений Кудрявцев оставляют дела и перевоплощаются в добрых волшебников. В роли Деда Мороза и Снегурочки они посещают тульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. С собой неизменно «волшебная колесница», набитая подарками. Свой вклад в общее дело, помогая с подарками для ребят, вносят многие неравнодушные жители города.

Фото: Архив героя публикации

- Для меня это очень важно, что частичку моего тепла, внимания, доброты, моего юмора, времени я отдаю этим детям. Честно, и от всей души. Я всегда их поздравляю. Мы пытаемся найти подход к каждому ребенку, посмотреть каждому в глаза, погладить по голове, сказать, какой он молодец, поздравить с Новым годом, - говорит Евгений Кудрявцев.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Для семьи Шарапоновских новогодняя ночь стала особенной. 1 января Мария и Алексей стали родителями замечательной дочки.

Фото: Архив героя публикации

- Действительно, это новогоднее чудо. Эмоции невозможно передать словами. Это настолько радостное событие. И новогодний подарок для нас с мужем на всю жизнь, - поделилась Мария Шарапановская. - С 31 декабря на 1 января мы были в роддоме. Бой курантов встречали в приемном отделении. Не ожидали, что появление дочери выпадет на Новый год. Срок был на 3 января, но надеялись, что все-таки родиться пораньше.

1 января 2019 года в тульском перинатальном центре родились 10 малышей – 6 мальчиков и 4 девочки. Всего в новом году на свет здесь появились 46 детей.

ТРОЛЛЕЙБУС СО СНЕГУРОЧКОЙ И БАБОЙ-ЯГОЙ

В эти новогодние праздники по Туле курсировал троллейбус творчества со снегурочкой и бабой-ягой. «Субботняя улитка» поздравлял туляков и гостей города с праздниками и совершала свой путь «По дороге от Нового года к Рождеству». Экипаж вышел в новогодних костюмах, чтобы поднять тулякам настроение.

Фото: Архив героя публикации

В роли снегурочки - руководитель литературно-музыкальной студии «Вега», поэт Наталья Рогова. Автор идеи проекта «Субботняя улитка» Светлана Русакова — Баба-Яга. По пути следования для пассажиров выступали поэты и музыканты.

- Горожане в курсе, что Тула - Новогодняя столица России, поэтому, кажется, их трудно чем-то удивить. Но сценарный ход предполагал, что бабушка Яга приехала из окрестных лесов дремучих навестить свою городскую родственницу - внучку Снегурочку, - говорит руководитель литературно-музыкальной студии «Вега», поэт Наталья Рогова.

По словам Натальи, акция нашла отклик в сердцах туляков:

- У нас уже есть постоянные зрители, которые в курсе, что каждую первую субботу месяца строго по расписанию Тульский троллейбус творчества отправляется с Московского вокзала и от ст. Западное Скуратово.

Проезд в троллейбусе творчества платный. Цена проезда, как и в остальном электротранспорте - 20 рублей. Проездные действуют. Но главное отличие троллейбуса — атмосфера. Каждую субботу в творческом салоне выступают поэты и артисты.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Третий год ребята, оказавшиеся в трудной ситуации, получают подарки от туляков. Благотворительную акцию «Подари подарки детям» организует агентство «Роспечать». На протяжении месяца в ней может поучаствовать каждый житель региона: просто купив в киоске полезную вещь в подарок. В канун Нового года малыши, лишенные родительского тепла и ласки, получают милые сердцу игрушки, раскраски, книжки, карандаши и фломастеры.

По словам генерального директора АО «Роспечать» Андрея Овчинникова, в этом году особый вклад в акцию внесли жители Плавска. Этот небольшой город стал лидером по сбору подарков детям.

ДЕД МОРОЗ ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА

Всероссийский Дед Мороз в третий раз отправился в новогоднее путешествие по всей стране. Одной из ключевых точек маршрута стала Тула. Главный волшебник страны до боя Курантов успел осуществил мечты детей и взрослых, которые верят в чудеса.

Фото: Алексей ФОКИН

- В декабре моя четырехлетняя дочь повстречалась с новогодним чудом. Нам посчастливилось встретить настоящего Деда Мороза из Великого Устюга. Удивительно, что эта встреча была незапланированной и неожиданной, - отмечает тулячка Юлия Кудымова. - Добрый волшебник обходил свои владенья на территории Большой Тулы, недалеко от деревни Федоровка. Может быть сказочный гость вышел размять ноги на Тульской земле из своего волшебного транспортного средства или мы стали невольными свидетелями видеосъемки? Не знаю. Но ребенок резво рванул к дедушке. Дочь рассказала стишок и получила заслуженную конфетку. Ее радости не было предела.