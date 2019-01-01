Новогодние мероприятия в Туле с 1 по 6 января
Публикуем программу мероприятий с 1 по 6 января 2019 года в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России»:
ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
1-6 января с 10.00 до 22.00
Новогодняя гостиная Деда Мороза
УЛИЦА МЕТАЛЛИСТОВ
1-6 января
Фотозона фестиваля корпоративных елок
ГУБЕРНСКИЙ КАТОК
Ежедневно с 10.00 до 22.00
4 января с 16.00 до 17.30
Ледовое новогоднее шоу
Мастер-класс по хоккею
«ЗИМА ПО-ТУЛЬСКИ» ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. П.П. БЕЛОУСОВА
1 января с 14.00 до 16.00
Новогодняя резиденция Деда Мороза
1-6 января с 12.00
Новогодние праздники
Ярмарка тульских мастеров
Мастер-классы
2 января с 11.00 до 13.00
Новогодняя резиденция Деда Мороза
5 января с 14.00
Новогодний гастрономический фест
ПРОЛЕТАРСКИЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРКИ
1-6 января с 12.00
Новогодние праздники
Эстрадные концерты, дискотеки,
спортивные, семейные эстафеты
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
1 января
с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресс 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Юмор FM»
2 января
с 14.00 Спектакль «Путешествие в Рождественскую сказку»
с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресс 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Радио MAXIMUM»
3 января
с 14.00 Спектакль «Путешествие в Рождественскую сказку»
с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресс 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Радио ENERGY»
4 января
с 15.00 Шоу Традиционных Японских Сказок
с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресс 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Радио Дача»
5 января
с 14.00 Спектакль «Путешествие в Рождественскую сказку»
с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресc 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Пи FM»
6 января
с 16.00 Новогодний спектакль «Рождественская история»
с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресc 2019 jт Тульской Медиа Группы - остановка «Русское Радио»
РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР «ДОБРОДЕЙ» (ул. 9 Мая, д. 1 а, б)
Новогодняя резиденция Левши
2, 3, 6 января — с 12.00 до 17.00
4 и 5 января (по предварительной записи)
«ТИПОГРАФИЯ» (ул. Ф. Энгельса, д. 70 а)
1 января с 22.00
Киноночь «По классике»
3 января с 18.30
Stand Up Открытый микрофон
4 января с 16.00
Мастер-класс «Предметный скетчинг»
5 января с 15.00
Лекция «Как прокачать свое мышление»
6 января с 19.00
Лекция «Дизайн упаковки. Любовь покупателя с первого взгляда»
ТРЦ «МАКСИ» (ул. Пролетарская, д. 2)
Почта Деда Мороза ежедневно с 10.00 до 21.00
Новогодние мастер-классы
в Экспериментории и Мануфактории
(открыта предварительная продажа билетов)
ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО «ИСКРА» (ул. Советская, д. 11)
5, 6 января с 17.00 до 22.00
«Рождественские вечера на Искре»