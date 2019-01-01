Новогодние мероприятия в Туле с 1 по 6 января

Арас Агаларов: Да, сын Эмин подарил мне внучку. Спасибо за поздравления. Желаю всем в Новом году здоровья!

Об этом знаменитый российский миллиардер, президент компании "КРОКУС" рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]