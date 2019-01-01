2018-12-28T10:17:58+03:00
Общество

Новогодние мероприятия в Туле с 1 по 6 января

Публикуем программу мероприятий
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Публикуем программу мероприятий с 1 по 6 января 2019 года в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России»:

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

1-6 января с 10.00 до 22.00

Новогодняя гостиная Деда Мороза

УЛИЦА МЕТАЛЛИСТОВ

1-6 января

Фотозона фестиваля корпоративных елок

ГУБЕРНСКИЙ КАТОК

Ежедневно с 10.00 до 22.00

4 января с 16.00 до 17.30

Ледовое новогоднее шоу

Мастер-класс по хоккею

«ЗИМА ПО-ТУЛЬСКИ» ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. П.П. БЕЛОУСОВА

1 января с 14.00 до 16.00

Новогодняя резиденция Деда Мороза

1-6 января с 12.00

Новогодние праздники

Ярмарка тульских мастеров

Мастер-классы

2 января с 11.00 до 13.00

Новогодняя резиденция Деда Мороза

5 января с 14.00

Новогодний гастрономический фест

ПРОЛЕТАРСКИЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРКИ

1-6 января с 12.00

Новогодние праздники

Эстрадные концерты, дискотеки,

спортивные, семейные эстафеты

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

1 января

с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресс 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Юмор FM»

2 января

с 14.00 Спектакль «Путешествие в Рождественскую сказку»

с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресс 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Радио MAXIMUM»

3 января

с 14.00 Спектакль «Путешествие в Рождественскую сказку»

с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресс 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Радио ENERGY»

4 января

с 15.00 Шоу Традиционных Японских Сказок

с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресс 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Радио Дача»

5 января

с 14.00 Спектакль «Путешествие в Рождественскую сказку»

с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресc 2019 от Тульской Медиа Группы - остановка «Пи FM»

6 января

с 16.00 Новогодний спектакль «Рождественская история»

с 18.00 Новогодний РадиоЭкспресc 2019 jт Тульской Медиа Группы - остановка «Русское Радио»

РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР «ДОБРОДЕЙ» (ул. 9 Мая, д. 1 а, б)

Новогодняя резиденция Левши

2, 3, 6 января — с 12.00 до 17.00

4 и 5 января (по предварительной записи)

«ТИПОГРАФИЯ» (ул. Ф. Энгельса, д. 70 а)

1 января с 22.00

Киноночь «По классике»

3 января с 18.30

Stand Up Открытый микрофон

4 января с 16.00

Мастер-класс «Предметный скетчинг»

5 января с 15.00

Лекция «Как прокачать свое мышление»

6 января с 19.00

Лекция «Дизайн упаковки. Любовь покупателя с первого взгляда»

ТРЦ «МАКСИ» (ул. Пролетарская, д. 2)

Почта Деда Мороза ежедневно с 10.00 до 21.00

Новогодние мастер-классы

в Экспериментории и Мануфактории

(открыта предварительная продажа билетов)

ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО «ИСКРА» (ул. Советская, д. 11)

5, 6 января с 17.00 до 22.00

«Рождественские вечера на Искре»

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