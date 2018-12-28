На остановках в Туле появились светящиеся информационные табло

В качестве пилотного проекта информационные световые табло в Туле появились на остановках по пр-ту Ленина, ул. Советской, Октябрьской и Пролетарской. Всего их 20.

Табло передает информацию о прибытии ближайших двух маршрутов и минутах, через которые стоит ждать тот или иной транспорт. Также на табло отображается температура воздуха и текущее время.

Для людей, имеющих проблемы со зрением, установлена кнопка, при нажатии которой информация воспроизводится в звуковом режиме.

Как показало проведенное тестирование, погрешность информации о прибытии транспорта составляет не более 30 секунд.

В администрации города отмечают, что после праздников оборудование будет подключено и заработает в штатном режиме. Если проект будет положительно воспринят туляками, то работы по установке будут продолжены и на других остановках общественного транспорта оружейной столицы.