Мероприятия проекта «Тула – новогодняя столица России» посетили более 200 тысяч человек

С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в городе оружейников проходили праздничные мероприятия в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России».

На территории городских общественных пространств прошел Арт-проект «Альтернативная Елка, на площади Ленина состолялся фестиваль новогодних программ городов региона «Тульские секреты», в Центральном парке - забег Дедов Морозов.

Также в городе прошли Губернаторские елки, спектакли, интермедии, сказки, модные молодежные, джаз-, фолк- и поп-вечеринки, мастер-классы и игры на свежем воздухе во дворах.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того в Тулу с поздравлениями приезжал и Дед Мороз из Великого Устюга. Он посетил социальные учреждения, многодетные семьи, а новогоднюю ночь встретил с туляками и гостями нашего города на главной площади.

Фото: Алексей ФОКИН

В новогоднюю ночь на сцене выступили известные российские артисты: Лада Денс, группа «Дискотека «Авария», группа «Колесо», ВИА «Поющие гитары», кавер-группа «ВоВа» и др. Данный проект был реализован совместно с министерством культуры Российской Федерации и собрал более 80 артистов.

Настоящим сюрпризом новогодней ночи и последующей недели стала «Сказка про Снежинку, которая не тает» в формате меппинг-шоу на здании правительства Тульской области.

7 января состоялась церемония закрытия проекта с передачей символа Новогодней столицы России следующему городу, которым, по решению Министерства культуры Российской Федерации, стала Рязань.

- Всего в новогодней столице прошло более двух тысяч мероприятий, а праздничные площадки исторического посетили более 200 тысяч человек – туляки и гости города из российских городов, Беларуси, Голландии, Португалии, Вьетнама, Китая и других, - рассказала заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая.

Свыше 61 тысячи туристов воспользовались системой лояльности, получив новогодний бейдж «Гость Тулы».

Губернский каток с 7 декабря по 7 января посетили более 13, 5 тысяч человек.

Посетителями сайта «Тула – новогодняя столица России» стали 49 625 человек.

Все службы города в выходные и праздничные дни работали в штатном режиме.