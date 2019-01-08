Погода в Туле 9 января: похолодает до -23°С
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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9 января 2019 года в Туле и Тульской области переменная облачность.
Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).
Ветер южный, юго-восточный с порывами 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью -18…-13°С, местами до -23°С, днем -12…-7°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.