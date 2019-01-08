Погода в Туле 9 января: похолодает до -23°С

Юрий Лужков: Ждите! Мы уже отправляем в Москву 200 тонн «Медовых лужков». Что это? Наша гречка!

Экс-мэр Москвы, а ныне - калининградский фермер, который сейчас "почти в Антарктиде", поделился в эфире Радио "Комсомольская правда" ближайшими планами [аудио]