2019-01-08T14:51:10+03:00
Общество

Погода в Туле 9 января: похолодает до -23°С

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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9 января 2019 года в Туле и Тульской области переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).

Ветер южный, юго-восточный с порывами 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью -18…-13°С, местами до -23°С, днем -12…-7°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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