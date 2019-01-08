2019-01-08T12:02:18+03:00
Общество

В Туле выбрали победителя фестиваля Новогодних корпоративных елок

Его наградили в рамках церемонии закрытия проекта «Тула – новогодняя столица России».
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

7 января на площади Ленина состоялась торжественная церемония закрытия проекта «Тула – новогодняя столица России».

В ракмах торжества подвели итоги фестиваля Новогодних корпоративных елок.

Создатели самых лучших новогодних красавиц получили призы.

3-е место досталось Телеканалу «Первый Тульский», 2-е место занял МФЦ, а первое получил Газпром Межрегионгаз.

Также не осталась и без внимания елка Тульского бизнес-инкубатора. Она очень полюбилась тулякам своим красным цветом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Ресин, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов
Об этом накануне Рождества советник мэра Москвы и помощник Патриарха рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
Утром в Дубне загорелось одноэтажное строение
В Туле зарегистрировано 1 265 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом
Тулу в рамках проекта "Новогодняя столица России" посетили более 60 тысяч туристов
В Тульской области пожар оставил без кровли дом
По факту ДТП с пассажирским автобусом под Тулой, при котором пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело
В Тульской области «Рено» спровоцировал массовое ДТП: пострадал двухлетний мальчик
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
В ночь с 8 на 9 января на улицах М. Тореза и Лейтейзена в Туле будет запрещена парковка
На трассе в Тульской области столкнулись "Киа Сид" и "Ауди А6"
В Тульской области в Рождество сгорел сарай
В 2019 году в шести населенных пунктах Большой Тулы обустроят наружное освещение
В Тульской области горящий мусор в нежилой части дома тушили девять пожарных