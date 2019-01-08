В Туле выбрали победителя фестиваля Новогодних корпоративных елок
Его наградили в рамках церемонии закрытия проекта «Тула – новогодняя столица России».
Фото: Алексей ФОКИН
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7 января на площади Ленина состоялась торжественная церемония закрытия проекта «Тула – новогодняя столица России».
В ракмах торжества подвели итоги фестиваля Новогодних корпоративных елок.
Создатели самых лучших новогодних красавиц получили призы.
3-е место досталось Телеканалу «Первый Тульский», 2-е место занял МФЦ, а первое получил Газпром Межрегионгаз.
Также не осталась и без внимания елка Тульского бизнес-инкубатора. Она очень полюбилась тулякам своим красным цветом.