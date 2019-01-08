2019-01-08T09:14:57+03:00
Происшествия

В Туле мать просила «скорую» снять порчу с пятимесячного ребенка

Растерянные педиатр и фельдшер постарались объяснить, что снятием сглаза они не занимаются, но семья малыша слушать отказывалась
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Днем 25 декабря 2018 года одна из семей в Туле вызвала домой бригаду скорой медицинской помощи для снятия сглаза ребенку. Об этом медики узнали, приехав на указанный по телефону адрес.

Мать ребенка рассказала прибывшим сотрудникам «Скорой», что ее пятимесячный сын часто плачет и плохо спит. Помимо этого жалоб не было.

Медики приступили к осмотру юного пациента, и в процессе беседы с его родственниками оказалось, что на матери малыша якобы сглаз, который на нее кто-то наложил две недели назад.

- Вот ребенок и плачет теперь, - цитирует туляков источник. - Мы же вас вызвали, чтоб вы сглаз сняли.

Растерянные педиатр и фельдшер постарались объяснить, что снятием сглаза они не занимаются, но семья малыша слушать отказывалась. Один из домочадцев даже вставал у выхода из жилища, мол, не выпустит врачей, пока они не снимут порчу. Однако, после продолжительного спора, медикам все-таки удалось покинуть квартиру.

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