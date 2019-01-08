Тула передала титул новогодней столицы России Рязани

Эстафету областная столица получила прошлой зимой от Ханты-Мансийка, став седьмым городом - обладателем титула. На протяжении месяца в Тулу приезжали гости со всей страны. Для туляков и туристов была подготовлена обширная культурно-массовая программа.

7 января на площади Ленина состоялась торжественная церемония закрытия проекта «Тула – новогодняя столица России».

Фото: Правительство Тульской области

На главной сцене состоялось огненно-пиротехническое шоу. Продолжился праздник фейерверком и интерактивной сказкой-мюзиклом «Рождественские колокольчики» в исполнении артистов Тульской областной филармонии. Тулякам и гостям города был представлен хит-парад лучших фрагментов всех программ проекта «Тула – новогодняя столица России».

Фото: Правительство Тульской области

Кроме того, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось закрытие гостиной Деда Мороза.

В завершение торжественной церемонии были вручены призы победителям - создателям корпоративных елок и снеговиков в Тульском кремле.

- Мы очень рады, что в город приехали гости из других регионов. Уверены, что теперь они вернутся в Тулу не только в зимний период, но и весной, и летом, - сказал первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Следующим городом, удостоенным звания новогодней столицы, стала Рязань. Делегации соседнего региона была передана эстафета «Снежинка, которая не тает».

- Рязань – древний русский город со старинными традициями. Мы приложим максимум усилий, чтобы в качестве Новогодней столицы России она запомнилась нашим гостям яркими интересными событиями, – сказала заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.