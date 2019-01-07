7 января спасатели будут обеспечивать безопасность на закрытии проекта «Тула- Новогодняя столица России». Перед началом мероприятия сотрудники ведомства проведут обход территории и инструктаж с организаторами.

Вечером на площади Ленина для обеспечения безопасности будет задействован личный состав Тульского пожарно-спасательного гарнизона на пожарной автоцистерне. Сотрудники МЧС прибудут к месту заблаговременно и будут осуществлять дежурство до окончания торжественных мероприятий.