2019-01-07T13:10:33+03:00
Общество

Спасатели будут обеспечивать безопасность на закрытии проекта «Тула- Новогодняя столица России»

Сотрудники МЧС будут осуществлять дежурство до окончания торжественных мероприятий
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
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7 января спасатели будут обеспечивать безопасность на закрытии проекта «Тула- Новогодняя столица России». Перед началом мероприятия сотрудники ведомства проведут обход территории и инструктаж с организаторами.

Вечером на площади Ленина для обеспечения безопасности будет задействован личный состав Тульского пожарно-спасательного гарнизона на пожарной автоцистерне. Сотрудники МЧС прибудут к месту заблаговременно и будут осуществлять дежурство до окончания торжественных мероприятий.

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