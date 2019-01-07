Туляков приглашают на завершающее шоу проекта «Тула - Новогодняя столица России»
7 января жителей и гостей города приглашают на завершающее шоу проекта «Тула - Новогодняя столица России».
Шоу начнется в 18:00 с мэппинг-шоу «Новогоднее» с проекцией изображения на здание правительства области.
В ходе представления на главной сцене появятся Дед Мороз, Снегурочка и их тульские помощники Маша Пряникова, Иван Самоваров, Мастер Кузнецов и Вася Гармошкин.
На церемонии закрытия состоится передача следующему региону символа Новогодней столицы - «Снежинки, которая не тает», выкованной Мастером Кузнецовым. Право стать Новогодней столицей России 2020 года получила Рязань.Также будут подведены итоги ряда конкурсов, проводившихся в рамках проекта.
Праздничная программа продолжится интерактивной сказкой-мюзиклом в исполнении артистов Тульской филармонии, хит-парадом лучших фрагментов проекта «Тула – Новогодняя столица России» и красочным пиротехническим шоу.