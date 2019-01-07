Туляков приглашают на завершающее шоу проекта «Тула - Новогодняя столица России»

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Лыков: «У нас все чиновники народные, но, купаясь в роскоши, они об этом забывают»

В предновогоднем интервью актер рассказал «КП» о том, зачем нужно ходить в армию и почему Новый Год нельзя представить без подарков своими руками