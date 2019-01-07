2019-01-07T13:13:34+03:00
Звезды

Туляков приглашают на завершающее шоу проекта «Тула - Новогодняя столица России»

На церемонии закрытия состоится передача следующему региону символа Новогодней столицы
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На площади Ленина пройдет официальная церемония закрытия проекта «Тула – Новогодняя столица»На площади Ленина пройдет официальная церемония закрытия проекта «Тула – Новогодняя столица»
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7 января жителей и гостей города приглашают на завершающее шоу проекта «Тула - Новогодняя столица России».

Шоу начнется в 18:00 с мэппинг-шоу «Новогоднее» с проекцией изображения на здание правительства области.

В ходе представления на главной сцене появятся Дед Мороз, Снегурочка и их тульские помощники Маша Пряникова, Иван Самоваров, Мастер Кузнецов и Вася Гармошкин.

На церемонии закрытия состоится передача следующему региону символа Новогодней столицы - «Снежинки, которая не тает», выкованной Мастером Кузнецовым. Право стать Новогодней столицей России 2020 года получила Рязань.Также будут подведены итоги ряда конкурсов, проводившихся в рамках проекта.

Праздничная программа продолжится интерактивной сказкой-мюзиклом в исполнении артистов Тульской филармонии, хит-парадом лучших фрагментов проекта «Тула – Новогодняя столица России» и красочным пиротехническим шоу.

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