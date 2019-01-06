Около 200 тульских спасателей будут дежурить в храмах и церквях на Рождество. Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора и Федеральной противопожарной службы МЧС России по Тульской области будут осуществлять дежурство в местах празднеств для обеспечения пожарной безопасности.

В Тульской области праздничные богослужения в честь Рождества Христова будут проходить в храмах. Накануне события сотрудники отделов надзорной деятельности обследовали все 149 учреждений на предмет обеспечения пожарной безопасности.