2019-01-06T12:48:39+03:00
Общество

Около 200 тульских спасателей будут дежурить в храмах и церквях

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Около 200 тульских спасателей будут дежурить в храмах и церквях на Рождество. Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора и Федеральной противопожарной службы МЧС России по Тульской области будут осуществлять дежурство в местах празднеств для обеспечения пожарной безопасности.

В Тульской области праздничные богослужения в честь Рождества Христова будут проходить в храмах. Накануне события сотрудники отделов надзорной деятельности обследовали все 149 учреждений на предмет обеспечения пожарной безопасности.

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