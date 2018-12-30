В Туле открывается выставка работ Сальвадора Дали

По оценкам исследователей творчества Сальвадора Дали, иллюстрации «Божественной комедии» - вершина графического искусства гениального испанского живописца.

Серию акварельных иллюстраций для юбилейного издания «Божественной комедии» итальянское правительство заказало Дали в 1951 году, к празднованию 700-летия Данте. Но заказ тут же был отменен – вмешалась католическая церковь, считавшая художника слишком одиозной фигурой для иллюстрации произведения поэта, которого церковь считает исключительно религиозным.

Художник работал девять лет по своей инициативе и создал по одной акварели к каждой тысяче строк поэта.

В дальнейшем, по заказу французского издателя Жозефа Форе, эта серия была воплощена в графике, что потребовало 55 месяцев упорного труда и три с половиной тысячи деревянных досок для изготовления пяти тысяч гравюр. До сих пор считается, что они обладают цветом непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи.

Большая часть литографий входила в коллекцию Владимира Высоцкого и Марины Влади. Литографии с подписями Дали были приобретены нынешним владельцем отдельно. Экспозиция выставки соответствует трем томам иллюстраций к поэме: том I – «Ад», том II – «Чистилище», том III – «Рай».

Выставка откроется в 16:00

Вход на открытие свободный

Возрастная категория: 12+

Выставка открыта до 3 февраля 2018 г.

Тульский областной художественный музей

Контактный телефон: (4872) 35-40-53