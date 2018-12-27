2018-12-27T16:25:41+03:00
Происшествия

В Туле руководитель организации получил срок за пособничество в растрате 22 млн рублей из бюджета

Мужчина отправится в колонию и заплатит штраф
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю коммерческой организации. Его обвиняют в пособничестве в растрате.

В 2013 году бывший и.о. директора ФГБУ «Управление «Туламелиоводхоз» издал приказ о проведении открытого аукциона на право заключения госконтракта на проведение мероприятий по реабилитации почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС в Тульской области на двух объектах в сумме 22 млн рублей.

Мужчина обратился к знакомому руководителю коммерческой организации с предложением поделить деньги между собой. Обвиняемый могласился. Он выиграл аукцион, и позже с ним был заключен госконтракт на проведение вышеуказанных мероприятий. Вскоре на счет коммерческой организации поступили 22 млн рублей. Деньги мужчины поделили между собой.

В 2018 году обвиняемого задержали сотрудники уголовного розыска. На основании постановления суда мужчина был помещен в СИЗО.

- С целью возмещения ущерба, причиненного преступными действиями обвиняемого, на основании ходатайства следователя на оборудование и материалы наложен арест в сумме, превышающей 17 млн рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Суд назначил мужчине 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 800 000 рублей.

Бывший и.о. директора «Туламелиоводхоз» за совершение преступления был осужден в 2015 году. В общем счете он перечислил на счета подконтрольных ему организаций более 184 млн рублей. После перечисления последней суммы бюджетных средств обвиняемый скрылся, но был задержан на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Суд приговорил его к лишению свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с лишением права 3 года занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. В настоящее время мужчина отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

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