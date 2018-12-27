В Тульской области создадут особо охраняемый национальный парк «Тульские засеки»

Органы исполнительной власти Тульской области разработали проекты 12 региональных приоритетных программ и входящих в их состав 49 региональных проектов. В структуру Основных направлений деятельности правительства Тульской области до 2024 года вошло 29 направлений, сгруппированных в 7 приоритетов. Документ содержит 305 мероприятий, 207 целевых показателей и индикаторов, из которых половина перенесена из Плана действий правительства Тульской области до 2021 года.

Так, к 2024 году правительство Тульской области ставит перед собой целевой показатель по ожидаемой продолжительности жизни – 76,82 года.

Запланировано создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

К 2024 году в регионе будет создан особо охраняемый национальный парк «Тульские засеки». Планируется, что будут ликвидированы 33 крупные муниципальные свалки с их последующей рекультивацией.

Предусмотрены меры по созданию 750 новых мест в школах, внедрению, целевой модели цифровой образовательной среды в школах области.

Запланировано увеличение количества малых и средних предприятий до 71 970 тыс., а численности занятых в малом и среднем бизнесе – до 239 тыс. человек.

К 2024 году предполагается увеличить посевные площади сельхозкультур до 1 млн га, а валовый сбор зерновых и зернобобовых культур — до 2 млн тонн.

Предусмотрено увеличение протяженности дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, до 50%.

К 2024 году планируется внедрить цифровые технологии в сфере культуры. Будут созданы 8 виртуальных концертных залов, мультимедиа-гиды по 6 экспозициям и выставочным проектам. Пополнится фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки.

В рамках реализации приоритетного направления «Цифровая экономика и совершенствование системы государственного управления» запланировано ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.

Все запланированные мероприятия имеют финансовое обеспечение, синхронизированы с региональными приоритетными программами и проектами.