2018-12-27T13:18:26+03:00
Общество

Тульские комплексы "Панцирь-С1" отразили израильскую ракетную атаку в Сирии

Вероятно, шесть истребителей и самолеты-разведчиков ВВС Израиля применили ракеты Popeye
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

При отражении налета израильских ВВС в Сирии применялись зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на ИА САНА.

Как отмечают эксперты, вероятно, шесть истребителей и самолеты-разведчиков ВВС Израиля применили ракеты Popeye, дальностью 80 километров с боевой частью весом более 300 кг.

Сирийцы, в свою очередь, задействовали комплексы "Панцирь-С1", которые были разработаны рядом структур во главе с тульским КБП.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ёлки последние»: в последний день года сборы от проката поддержат благотворительные проекты
Сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера – фильма «Ёлки. Последние» за 31 декабря будут направлены на проекты сразу 2 благотворительных фондов: «Дом Роналда Макдоналда» и фонда «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова
Новости 24
Тулячка пойдет под суд за фиктивную постановку на учет 150 иностранцев
В Туле таксист украл у женщины мобильник
29 декабря тульские стоматологи проверят всех желающих на онкологию
В Туле поймали подозреваемого в нападении с ножом на менеджера офиса микрозаймов
1000 жителей Тульской области посетили новогоднюю елку для многодетных семей
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Под Тулой "ВАЗ" протаранил "Ленд Ровер": пострадали два человека
В праздничные дни туляки смогут бесплатно парковаться в центре города
В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ларгусом" под Тулой пострадали пять человек
В Туле проверили качество школьного питания
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»
Житель Тульской области угнал авто и слетел на нем в кювет
В Туле 72-летний водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Тульской области сгорел грузовик
В Тульской области завели дело на коллекционера нелегального оружия
На Кауля в Туле вспыхнул "Форд Транзит"
Режим работы тульских больниц в новогодние праздники
В поселке Косая Гора прошло открытие новогодней елки
Какие автобусы и маршрутки будут ходить в новогоднюю ночь в Туле
Дмитрия Аленичева лишили водительских прав на 1,5 года
Тульские судебные приставы приглашают принять участие в акции «Узнай о своих долгах»
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
В Тульской области мужчина отправится на два года в колонию за угон «ВАЗа»
Почти 22 тысячи жителей Тульской области не могут выехать за границу
Туляк незаконно прописал в своей квартире 25 мигрантов