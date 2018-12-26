Тульские комплексы "Панцирь-С1" отразили израильскую ракетную атаку в Сирии

При отражении налета израильских ВВС в Сирии применялись зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на ИА САНА.

Как отмечают эксперты, вероятно, шесть истребителей и самолеты-разведчиков ВВС Израиля применили ракеты Popeye, дальностью 80 километров с боевой частью весом более 300 кг.

Сирийцы, в свою очередь, задействовали комплексы "Панцирь-С1", которые были разработаны рядом структур во главе с тульским КБП.