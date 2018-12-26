2018-12-27T11:37:39+03:00
Общество

Подари подарки детям

26 декабря воспитанники социального учреждения получили презенты к Новому году, благодаря инициативе, поддержанной жителям Тульской области
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Благотворительная акция «Подари подарки детям»Благотворительная акция «Подари подарки детям»
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Благотворительную акцию «Подари подарки детям» агентство «Роспечать» проводит третий год подряд. На протяжении месяца поучаствовать в ней может каждый житель региона: просто купив в киоске полезную вещь в подарок ребятам, оказавшимся в трудной ситуации.

Именно эти малыши, лишенные родительского тепла и ласки, особенно ждут чуда в преддверии новогодних праздников. Как показывает практика, оно иногда случается. Маленькое чудо может сотворить каждый, пусть даже на мгновение, превратившись в доброго волшебника.

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

В этот раз сотрудники агентства приехали с подарками в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4 в городе Щекино. Здесь содержатся 32 ребенка. Это дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в социально-опасном положении, то есть те, чьи семьи не занимаются их развитием и обучением.

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

Подарки к Новому году стали большой радостью для детей. Ребята встретили сотрудников агентства с горящими глазами. Небольшая настороженность от вида незнакомых людей быстро испарилась, уступив место улыбкам на лицах детей.

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

И вот малыши, оставив робость позади, внимательно слушают добрые слова сотрудников агенства, а после - подходят за новыми подарками. Их ждут десятки ярких коробок, полных машинок и кукол, фломастеров, карандашей и раскрасок. В этом году жители Тульской области собрали подарков на беспрецедентную сумму — порядка 300 тысяч рублей.

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

- Большое спасибо всем жителям Тулы и Тульской области за участие в благотворительной акции «Подари подарки детям». Особую благодарность хочется выразить жителям Плавска. Этот небольшой город стал лидером по сбору подарков детям, - отметил генеральный директор АО «Роспечать» Андрей Овчинников. - И, конечно же, от имени АО «Роспечать» Тула и от себя лично хочу поздравить всех туляков с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Андрей Овчинников

Андрей Овчинников

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

Благотворительная инициатива несет в себе еще одну важную функцию. Для каждого из ребят визит гостей – это особое событие, наполненное радостью общения и внимания.

- Подобные мероприятия для нас очень важны. Когда к детям приходят в гости, они очень рады. Ребята открыты для друзей. Дети понимают, что в этой жизни они не одиноки, - сказала Ирина Лукутина, заместитель директора ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» (г. Щекино).

Ирина Лукутина

Ирина Лукутина

В завершение вечера воспитанники социально-реабилитационного центра исполнили для гостей новогодние песни и прочитали стихи.

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

Благотворительная акция «Подари подарки детям»

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