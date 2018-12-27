2018-12-27T10:07:43+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Губернатор пожелал сотрудникам и ветеранам МЧС крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. По словам главы региона, работать спасателем – значит всегда быть готовым прийти на помощь тому, кто в этом нуждается. Сотрудники ведомства дежурят круглые сутки, по выходным и праздникам, часто отправляются в командировки в другие регионы страны и за ее пределы, проводят большую профилактическую работу.

- Ваша благородная служба нередко сопряжена с риском, а секунды промедления или малейшая ошибка в чрезвычайной ситуации могут стоить кому-то жизни. Поэтому ваша профессия требует решительности, личного мужества и безупречного профессионализма, - отметил Алексей Дюмин. - Именно эти качества неизменно проявляют сотрудники Главного управления МЧС по Тульской области. Уверен, что так будет всегда. Благодарю вас за самоотверженность, ответственность и верность выбранному делу.

Губернатор пожелал сотрудникам и ветеранам МЧС крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов.

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