2018-12-26T17:00:22+03:00
Общество

Погода в Туле 27 декабря: -15°С и сильный ветер

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ночью 27 декабря 2018 года, в Туле и Тульской области облачно. Небольшой снег.

Ветер южный с переходом на северо-западный с порывами 2-7 м/с.

Днем облачно. Местами слабый снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).

Ветер северо-западный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -15…-10°С, днем -13…-8°С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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