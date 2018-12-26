Погода в Туле 27 декабря: -15°С и сильный ветер
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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Ночью 27 декабря 2018 года, в Туле и Тульской области облачно. Небольшой снег.
Ветер южный с переходом на северо-западный с порывами 2-7 м/с.
Днем облачно. Местами слабый снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).
Ветер северо-западный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -15…-10°С, днем -13…-8°С.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.