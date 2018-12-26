В отпуск без долгов

У большинства людей Новый год, прежде всего, ассоциируется с праздничным столом, боем курантов и речью Президента с голубого экрана. Но некоторые, а таких не мало, мечтают о Новом годе, как о возможности покинуть родную страну на долгие праздничные выходные. Однако, многие забывают, что накопившиеся задолженности могут стать препятствием на пути к лазурным берегам или в рождественскую Европу.

По информации регионального УФССП, ограничение в праве выезда за границу накладывается на гражданина, который имеет задолженность более 30 тысяч рублей, непогашенную в установленный срок и без уважительных причин. Также судебный пристав в праве вынести постановление о запрете на выезд гражданину, долг которого не превышает 10 тысяч рублей, в рамках исполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, а также в случае истечения двух месяцев со дня окончания срока для добровольного погашения долга.

Избежать казусной ситуации на границе из-за наложенного ограничения в праве выезда за пределы РФ можно очень просто. Достаточно иметь выход в Интернет. Об этом рассказал руководитель УФССП России по Тульской области - главный судебный пристав Тульской области Евгений Геннадьевич Киреенков:

- Сервисы ФССП России позволяют гражданам получить информацию из любой точки мира, не выходя из дом, своевременно уведомить судебного пристава об оплате долга, оплатить задолженность с помощью электронных услуг, а также получить интересующие сведения и даже процессуальные документы. Ключевой сервис — это «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. Он позволяет по фамилии, имени, отчеству, даже рождения, или наименованию юридического лица или ИП получить общедоступную информацию о возможной задолженности. Там же, на сайте, ее можно и погасить.

Отметим, что право отправиться за границу будет восстановлено только в результате погашения имеющейся задолженности. Оплатить долг необходимо заблаговременного - минимум за 3-5 дней до выезда. За такой срок информация о погашении долга поступит в распоряжение Пограничной службы ФСБ РФ, в чем можно удостоверится, обратившись в УФССП.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

55 431 - житель Тульской области был ограничен в праве выезда за пределы страны за 2018 год.

2 716 832 000 - рублей удалось взыскать в результате применения таких запретов.

21 882 - жителя Тульской области на сегодняшний день остаются ограниченными в праве выезда.

3 283 человека из них - должники по алиментам.

2 601 - по налогам, уголовным и судебным штрафам.

6 472 450 000 — рублей составляет сумма долга ограниченных в праве выезда жителей Тульской области.