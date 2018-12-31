Номерах телефонов аварийных, диспетчерских и экстренных служб Тульской области
Жители Тульской области во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС, которые работают круглосуточно:
г. Алексин (8-(48753)-4-18-49;
Арсеньевский район 8-(48733)-2-14-10;
Белевский район 8-(48742)-4-20-12;
Богородицкий район 8-(48761)-2-34-45;
Веневский район 8-(48745)-2-39-18;
Воловский район 8(48768)2-18-81;
г. Донской 8-(48746)-5-96-06, 112;
Дубенский район 8(48732) 2-12-82, 112;
г. Ефремов 8-(48741)-6-09-11;
Заокский район 8-(48734) -2-81-72;
Каменский район 8 -(48744)- 2-16-58, 8-920-772-20-17;
Кимовский район 8-(48735)-5-25-70;
Киреевский район 8-(48754)-6-11-24;
Куркинский район8-(48743)5-12-33, 112;
г. Новомосковск 8-(48762) -3-43-49, 112;
р. п. Новогуровский 8-(48753)-7-92-17, 7-95-48;
Одоевский район 8-(48736)-4-10-52;
Плавский район 8-(48752)-2-14-48;
п.г.т.Славный 8-(48733) -5-45-65;
Суворовский район 8-(48763)-2-48-59;
Тепло-Огаревский район 8-(48755)-2-12-91;
Узловский район 8-(48731)-6-36-05;
Чернский район 8-(48756)-2-14-30;
Щекинский район 8-(48751)-5-66-56;
Ясногорский район 8-(48766)-2-15-62;
г. Тула 8(4872) 47-20-37, 1391
Кроме того, информацию о работе основных служб, предприятий и организаций в выходные и праздничные дни с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года также можно получить на сайтах администраций муниципального образования.