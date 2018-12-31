2018-12-31T13:52:55+03:00
Общество

Номерах телефонов аварийных, диспетчерских и экстренных служб Тульской области

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Жители Тульской области во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС, которые работают круглосуточно:

г. Алексин (8-(48753)-4-18-49;

Арсеньевский район 8-(48733)-2-14-10;

Белевский район 8-(48742)-4-20-12;

Богородицкий район 8-(48761)-2-34-45;

Веневский район 8-(48745)-2-39-18;

Воловский район 8(48768)2-18-81;

г. Донской 8-(48746)-5-96-06, 112;

Дубенский район 8(48732) 2-12-82, 112;

г. Ефремов 8-(48741)-6-09-11;

Заокский район 8-(48734) -2-81-72;

Каменский район 8 -(48744)- 2-16-58, 8-920-772-20-17;

Кимовский район 8-(48735)-5-25-70;

Киреевский район 8-(48754)-6-11-24;

Куркинский район8-(48743)5-12-33, 112;

г. Новомосковск 8-(48762) -3-43-49, 112;

р. п. Новогуровский 8-(48753)-7-92-17, 7-95-48;

Одоевский район 8-(48736)-4-10-52;

Плавский район 8-(48752)-2-14-48;

п.г.т.Славный 8-(48733) -5-45-65;

Суворовский район 8-(48763)-2-48-59;

Тепло-Огаревский район 8-(48755)-2-12-91;

Узловский район 8-(48731)-6-36-05;

Чернский район 8-(48756)-2-14-30;

Щекинский район 8-(48751)-5-66-56;

Ясногорский район 8-(48766)-2-15-62;

г. Тула 8(4872) 47-20-37, 1391

Кроме того, информацию о работе основных служб, предприятий и организаций в выходные и праздничные дни с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года также можно получить на сайтах администраций муниципального образования.

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