График работы и номерах телефонов больниц и поликлиник Тульской области в новогодние праздники

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года поликлиники г. Тулы и Тульской области будут работать без выходных дней с 9:00 до 15:00 часов – в режиме «Дежурный врач». В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 03, 103 или 112.

3 января 2019 года с 09:00 до 15:00 часов в поликлиниках региона будет организован прием узких специалистов.

2 и 5 января 2019 года с 09:00 до 15:00 часов будет организован прием врачами-специалистами в:

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»,

ГУЗ ТО «Тульская детская областная клиническая больница»,

клинико-диагностический центр ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»,

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н. П. Каменева»,

ГУЗ ТО «Тульский областной кожно-венерологический диспансер», ГУЗ ТО «Тульский областной наркологический диспансер № 1»,

ГУЗ ТО «Тульский областной онкологический диспансер»,

ГУЗ ТО «Тульский областной перинатальный центр»,

ГУЗ ТО «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»,

ГУЗ ТО «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина»,

ГУЗ ТО «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,

ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии».

Для консультации пациентам необходимо иметь при себе направление от врача-специалиста или «Дежурного врача».

По вопросам организации оказания медицинской помощи жители региона могут обратиться на телефон «горячей линии» министерства здравоохранения Тульской области (8-903-036-02-18).

Перечень и адреса государственных учреждений здравоохранения Тульской области для обращения за медицинской помощью доступны по ссылке.

В Туле стоматологическую неотложную помощь взрослые смогут получить:

2-4 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г.Тула, ул. Токарева, д.70а, тел. регистратуры 8 (4872) 49-53-11 );

1-3 января, 5 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Тула, ул. Кауля, д.31, тел. регистратуры: 8 (4872) 36-44-03);

1-3 января, 5 января, 7 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Тула, ул. Кутузова, 35а, тел. регистратуры: 8 (4872) 41-24-88);

4 января, 6 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Тула, ул. Морозова, 2а., тел. регистратуры: 8 (4872) 36-77-06).

В Туле стоматологическую неотложную помощь дети могут получить 2-5 января, 7-8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №1 г. Тулы» (г. Тула, ул. Болдина, д. 110, тел. регистратуры: 8 (4872) 56-31-34).

Жители г. Щекино смогут получить стоматологическую неотложную помощь 2-3 января, 5 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Щекино, ул. Пионерская, д. 36а., тел. регистратуры: 8 (48751) 5-42-48).

Жители г. Ясногорска смогут получить стоматологическую неотложную помощь 2-3 января, 5 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Ясногорск, ул. Щербина, д.4,тел. регистратуры: 8 (48766) 2-29-51).

Жители г. Алексина смогут получить стоматологическую неотложную помощь 2-3 января, 5 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Алексин, ул. Арматурная, д.3а., тел. регистратуры: 8 (48753) 2-30-06).

Жители г. Ефремова смогут получить стоматологическую неотложную помощь с 30 декабря по 6 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Ефремов, ул. Дачная, д.4, тел. регистратуры: 8 (48741) 6-24-90).

Жители г. Донского смогут получить стоматологическую неотложную помощь 2-3 января, 5 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Донской, ул. Новая, д.70, тел. регистратуры: 8 (48746) 5-34-12).

Жители г. Киреевска смогут получить стоматологическую неотложную помощь 2-3 января, 5 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Киреевск, ул. Ленина, д. 40, тел. регистратуры: 8 (48754) 6-29-36).

Жители г. Богородицка смогут получить стоматологическую неотложную помощь 2-3 января, 5 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Богородицк, ул. Пушкинская, д.26, тел. регистратуры: 8 (48761) 2-20-94).

Жители г. Новомосковска смогут получить стоматологическую неотложную помощь 2-6 января, 8 января с 09:00 до 15:00 в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г.Новомосковск, ул.Бережного/Октябрьская,д.19/35., тел. регистратуры: 8 (48762) 6-34-27).

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года с 15:00 до 08:00 следующего дня стоматологическая помощь в неотложной форме оказывается в ГУЗ «Городская больница №7» по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.97-А.