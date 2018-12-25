В Тульской области бывшего депутата осудили за посредничество в передаче взятки

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора троим соучастникам, обвиняемым в покушении на посредничество во взяточничестве.

К бывшему депутату Собрания депутатов Венева обратилась его знакомая. Женщина попросила его передать взятку судье за положительное рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении ее мужа. Мужчина был осужден за совершение ряда преступлений на 2 года 3 месяца.

Экс-депутат договорился с бывшим сотрудником исправительного учреждения, в котором отбывал наказание мужчина.

Позже ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины было удовлетворено Новомосковским районным судом. После этого один из посредников сообщил по телефону обвиняемому о необходимости передачи ему 70 000 рублей. Деньги предназначались судье Новомосковского городского суда.

В этот же день состоялась передача взятки от бывшего депутата, посреднику. Сотрудники УФСБ России по Тульской области пресекли преступную деятельность виновных.

Судья Новомосковского городского суда Тульской области удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины на законных основаниях. Судье не было известно о возможной передаче денег. Указанную информацию судья получил от сотрудников УФСБ России по Тульской области, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Суд назначил бывшему депутату 2 года лишения свободы в колонии-поселении; одному из соучастников назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, штраф в сумме 100 000 рублей; второму соучастнику (бывшему сотруднику исправительного учреждения) назначен штраф в сумме 200 000 рублей.