Елка из фанеры и бизнес-елка: на улице Металлистов в Туле установили корпоративные елки

На участие в фестивале корпоративных елок в Туле подали заявки около двух десятков организаций: музеи, кондитерские, общественные организации, предприниматели. Елки самые разыне: искусственные, живые и даже из фанеры.

Последнюю на пешеходной улице установил музей-заповедник «Куликово поле». На елке разместились прозрачные украшения ручной работы, внутри которых - ковыль и другие дикорастущие травы с первого ратного поля страны. Елку на постаменте охраняют четыре богатыря.

Елка от тульского бизнес-инкубатора красного цвета. Бизнес-елку, так ее назвали авторы, украсили не только новогодние игрушки. На праздничном дереве отображен путь воплощения бизнес-идеи через мечту и цель в конкретный план действий.

Самое вкусное новогоднее дерево - от кондитерского предприятия «Медовые традиции». Зеленую красавицу украсили сладкими лакомствами в виде свинок. Это животное (вдруг кто не знает) - символ наступающего Нового года.

Всего в фестивале необычных новогодних деревьев планируют принять участие около двух десятков организаций.

Презентация парада корпоративных елок в музейном квартале намечена на 29 декабря.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».