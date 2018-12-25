2018-12-25T15:48:30+03:00
Общество

Елка из фанеры и бизнес-елка: на улице Металлистов в Туле установили корпоративные елки

Презентация парада корпоративных елок в музейном квартале намечена на 29 декабря
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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На участие в фестивале корпоративных елок в Туле подали заявки около двух десятков организаций: музеи, кондитерские, общественные организации, предприниматели. Елки самые разыне: искусственные, живые и даже из фанеры.

Последнюю на пешеходной улице установил музей-заповедник «Куликово поле». На елке разместились прозрачные украшения ручной работы, внутри которых - ковыль и другие дикорастущие травы с первого ратного поля страны. Елку на постаменте охраняют четыре богатыря.

Елка от тульского бизнес-инкубатора красного цвета. Бизнес-елку, так ее назвали авторы, украсили не только новогодние игрушки. На праздничном дереве отображен путь воплощения бизнес-идеи через мечту и цель в конкретный план действий.

Самое вкусное новогоднее дерево - от кондитерского предприятия «Медовые традиции». Зеленую красавицу украсили сладкими лакомствами в виде свинок. Это животное (вдруг кто не знает) - символ наступающего Нового года.

Всего в фестивале необычных новогодних деревьев планируют принять участие около двух десятков организаций.

Презентация парада корпоративных елок в музейном квартале намечена на 29 декабря.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».

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