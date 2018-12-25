Опубликован итоговый рейтинг УК Тульской области за 2018 год

В последний в 2018 году рейтинг УК Тульской области вошли 170 организаций.

Все компании традиционно поделены на три разноцветные зоны – зеленую, желтую и красную.

В зеленую попали 30 компаний, в желтую - 112, в красную - 28.

После изменения методики составления рейтинга, связанного с переходом на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, в зеленую зону переместились УК города Новомосковска и Суворовского района.

В зеленой зоне в основном располагаются управляющие организации, перешедшие на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и не имеющие значительной задолженности за поставленные коммунальные ресурсы.

Также, чтобы войти в зеленую зону, УК не должны иметь неисполненных предписаний ГЖИ и привлекаться к административной ответственности.

Традиционно вне рейтинга оказались УК, в отношении которых начата процедура банкротства, и в отношении представителей которых осуществляется уголовное преследование. Они вынесены в отдельную таблицу.

Также свой отдельный рейтинг составлен для УК, которые работают менее одного года. Его условно назвали «рейтингом новичков».

Большинство участников традиционного рейтинга разместились в желтой зоне, и в целом создают конкуренцию постоянным лидерам рейтинга.

- Рейтинг УК в целом объективно отражает итоги их деятельности за 2018 год, поскольку он учитывает такие критерии, как количество обращений граждан в инспекцию, количество выявленных нарушений, количество вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, изменение количества домов, находящихся в управлении, - сказал начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко.