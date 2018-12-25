Туляк вышел в финал предновогодней программы «Поле чудес». Заместителя начальника самоварного цеха на Машзаводе «Штамп» Евгения Тесакова зрители увидели в выпуске, посвященному Международному дню чая.

Попасть на телешоу туляк не мечтал. Но на предприятие пришел запрос от телекомпании «Вид» с просьбой принять участие в предновогоднем выпуске. Руководство завода выдвинуло кандидатуру Евгения Тесакова. Мол, рабочий человек в десятом поколении. Он и блестящий специалист, и остроумный рассказчик.

Фото: стоп-кадр с видео

С собой туляк на съемки программы привез не только самовар, но и набор деталей для его изготовления. Евгений Николаевич планировал рассказать, какой это тяжелый и кропотливый труд – делать настоящие самовары. Но Тесакову объяснили: формат программы другой.

- Я сначала расстроился: мне, как человеку 40 лет проработавшему на заводе, очень хотелось поделиться уникальным мастерством своих коллег, но против правил не пойдешь. И я начал крутить барабан. Поначалу было тяжело. Программа записывалась в 10 часов вечера, а я – жаворонок, встаю в пять утра. Поэтому попросил кофе для храбрости, и вперед. Решил, обязательно выиграю главный приз- автомобиль, - смеется Евгений Тесаков.

Машину туляк не получил, но в финал прошел, и даже выбрал нужную шкатулку и увез домой телевизор.