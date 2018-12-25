Буханка белого: как в Богородицке убирают улицы от снега

Снегопады завалили Тулу и районые центры области. В Богородицке, по мнению жителей, коммунальщики уже идут на абсурдные меры - загружают снег в салоны "буханок".

Фото, подтверждающее вышесказанное, уже облетело все тульские паблики в соцсетях.

В кадре - рабочие с лопатами, наполняющие "УАЗик" миксом льда и песко-соляной смеси.

"Главное — печку в машине не включать", - шутят туляки в комменатриях.

То ли в Богородицке грузовики кончились, то ли осадков выпало столько, что на весь снег самосвалов не хватило.