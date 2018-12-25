2018-12-25T09:43:29+03:00
Общество

Буханка белого: как в Богородицке убирают улицы от снега

По тульским пабликам в соцсетях гуляет занятное фото
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Снегопады завалили Тулу и районые центры области. В Богородицке, по мнению жителей, коммунальщики уже идут на абсурдные меры - загружают снег в салоны "буханок".

Фото, подтверждающее вышесказанное, уже облетело все тульские паблики в соцсетях.

В кадре - рабочие с лопатами, наполняющие "УАЗик" миксом льда и песко-соляной смеси.

"Главное — печку в машине не включать", - шутят туляки в комменатриях.

То ли в Богородицке грузовики кончились, то ли осадков выпало столько, что на весь снег самосвалов не хватило.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года
Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Зубной врач из Тулы занял первое место во всероссийском чемпионате стоматологов
21- 22 декабря состоялся финал Всероссийского Чемпионата Стоматологического Мастерства «Обезболивание и оказание неотложной помощи в стоматологии» за звание Чемпиона России 2018 года
Новости 24
Спецтехника убирает снег на ул. Октябрьской, Первомайской, площади Победы в Туле
В Тульской области инструктор автошколы продавал липовые медицинские заключения
В Пролетарском округе Тулы поздравили с 90-летием ветерана Марию Серегину
Волонтеры организовали «Новогоднюю сказку» для юных туляков
На Молодежном бульваре открыли новогоднюю елку
В Туле усилены меры по уборке города
Туляк получил срок за совершение 70 краж из гаражей
В тульском поселке Октябрьский 27 пожарных тушили горящий дом
В Тульской области мать не оформила дом в общую собственность с детьми
Более 55 тысяч человек посетили площадки новогодней столицы за первую неделю
Бизнес-сообщество признало «Ростелеком» лучшим в Тульском регионе
В новогоднюю ночь в Туле на площади Ленина выступит Лада Дэнс и «Дискотека Авария»
Тульские управляющие компании будут дежурить в новогодние праздники
На сервисе «Реши проблему» сократились сроки рассмотрения обращений
С 1 января 2019 года тульский автобус №17 изменит маршрут