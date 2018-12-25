Как тулякам перестать воевать за парковку во дворах

Здравствуйте. Меня залил сосед, живущий этажом выше. Не могу добиться от управляющей компании подтверждения этого факта для предъявления претензий или обращения в суд. Что делать? Александр.

- После произошедшего залива помещения собственнику необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу УК или другую службу, указанную управляющей компанией. Обращение может быть сделано потребителем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации аварийно-диспетчерской службой управляющей компании.

В случае причинения ущерба имуществу собственника помещения УК и собственник помещения (или его представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба имуществу собственника помещения (далее - акт обследования), содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен.

Акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности подписания акта потребителем (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении, акт должен быть подписан помимо исполнителя 2 незаинтересованными лицами. Акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю (или его представителю), второй остается у исполнителя.

В случае невыполнения управляющей компанией данных требований вы вправе обратиться с заявлением в ГЖИ Тульской области, либо органы прокуратуры.

С 2016 года управляющая компания обещает отремонтировать крышу в многоквартирном доме на ул. Летейзена. На кровле сделали заплатку. Неделю назад была оттепель. Крыша протекает и заливает квартиру. Жаловались в различные инстанции. Но ситуация не поменялась. Александр Васильевич.

- Я поручу прокуратуре Советского района провести проверку. Соответственно, ее результаты возьму под контроль.

Меня зовут Анастасия. Я живу в многоквартирном доме. У нас есть шлагбаум и территория, где паркуются автомобили. На первом этаже дома находятся офисные помещения, которые арендуют под клинику, салон красоты. Жильцы не могут подъехать к собственному дому и оставить около него машины. Потому что места для парковки занимают посетители офисных помещений. Могут ли собственники квартир ограничить въезд на территорию этого дома для людей, которые не являются жильцами?

- Необходимо выяснить размежевана ли земля под вашим многоквартирным домом. Территория земельного участка, на котором расположен ваш многоквартирный дом и прилегающая территория, - собственность жильцов и собственников иных нежилых помещений. Арендаторы к этому не имеют никакого отношения. Все вопросы, которые отнесены к праву пользования, - компетенция общего собрания собственников. На общем собрании вам нужно принять решение о том, как вы будете использовать данный земельный участок, вплоть до того, сколько машин каждый собственник имеет право ставить на этой земле. Если большинство собственников недвижимости, в число которых входят и собственники помещений на первом этаже, примут такое решение, оно будет обязательно для всех, в том числе и для тех, кто с ним не согласен. В случае несогласия с решением его можно обжаловать в суде.

Законно ли поступает председатель садового кооператива, который целый год начисляет себе, кассиру, мотористу, электрику зарплату, хотя кооператив функционирует только 6 месяцев? Лариса Сергеевна.

- Я рекомендую вам обратиться в прокуратуру Привокзального района по месту нахождения вашего садового кооператива.

Добрый день. При увольнении по собственному желанию со мной не произвели окончательный расчет, не выдали справку НДФЛ. Компания недавно признана банкротом. Как мне восстановить свои права?Николай.

- Банкротство предприятия не отменяет выплаты работникам за их труд за отработанное время. Любая задолженность по заработной плате подлежит погашению, независимо от того, когда уволился работник - до банкротства, во время судебного рассмотрения дела о банкротстве или после объявления предприятия банкротом.

После объявления предприятия банкротом в рамках конкурсного производства распродается имущество предприятия, взыскивается дебиторская задолженность. За счет полученных денег конкурсный управляющий погашает задолженность перед работниками до того, как перейти к погашению основных долгов предприятия перед контрагентами.

Получить справку НДФЛ, либо иные документы, связанные с работой, можно у конкурсного управляющего.

В моей квартире на пятом этаже многоэтажки есть балкон без крыши. Хочу за свой счет установить крышу и застеклить балкон. Обслуживающая организация дала устный ответ, что согласование/разрешение на застекление балкона не требуется. Подскажите, так ли это? Не хочу потом делать демонтаж. Олег.

- Для остекления балкона не требуется решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме. Следует сделать оговорку, что остекление не должно вести к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств. Только при соблюдении указанных требований остекление балкона не будет считаться переустройством или перепланировкой, требующими получения соответствующего разрешения.

Вот уже 25 лет у меня в собственности земельный участок в СНТ с зарегистрированным домом. При проведении межевания в этом году узнала, что большая часть моего участка принадлежит лесхозу, участок граничит с лесом и произошло наложение границ. Получается, что никакого межевого плана быть не может. Земля зарегистрирована, документы у меня все есть, но межевания нет. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться для решения этого вопроса? Лидия Петровна.

- В указанной ситуации вам необходимо обратиться к собственнику земельного участка лесного фонда с целью устранения кадастровой ошибки в части наложения границ лесного фонда на земельный участок, находящийся в Вашей собственности, в досудебном порядке.

Если собственник земель лесного фонда считает, что при межевании им указанного земельного участка (на котором расположен лес) в отсутствие установленных в натуре границ вашего земельного участка, в связи с чем произошло данное наложение, является законным, вы вправе признать результаты межевания земель лесного фонда незаконным и исправить кадастровую ошибку судебном порядке.