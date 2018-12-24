Зубной врач из Тулы занял первое место во всероссийском чемпионате стоматологов

Чемпионат стоматологического мастерства проводится ежегодно под эгидой Стоматологической Ассоциации в целях повышения престижа профессии врача и определения наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией специалистов.

Фото: Алексей ФОКИН

Безопасность, качество и комфорт

В Туле состязания состоялись впервые. Финал Чемпионата был организован на базе ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника». За победу в номинации «Обезболивание и оказание неотложной помощи в стоматологии» боролись шесть врачей из Тулы, Калуги и Москвы.

Фото: Алексей ФОКИН

- Основная цель и девиз конкурса — это безопасность, качество и комфорт пациента. Об эффективности раньше говорили, о безопасности в меньшей степени, а о комфортности вспоминали еще реже. Сегодня эти три направления востребованы обществом, пациентами, врачами — говорит руководитель секции СтАР «Обезболивание и неотложная помощь в стоматологии», председатель жюри профессор Сергей Сохов.

Фото: Алексей ФОКИН

Участники Чемпионата решали ситуационные и клинические задачи. Компетентное жюри также оценивало теоретические знания и мануальные навыки по местному обезболиванию и сердечно-легочной реанимации.

Фото: Алексей ФОКИН

Последней - особое внимание. Не менее 1/3 пациентов стоматологического приема имеет в анамнезе компенсированные общесоматические заболевания. Рано или поздно врач-стоматолог столкнется с такими проблемами, когда помимо профессионального выполнения стоматологических манипуляций, ему придется прибегнуть к мероприятиям по оказанию экстренной и неотложной помощи. От правильности действий врачей зависит, каким будет исход.

Фото: Алексей ФОКИН

По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Владимира Грицаюка, критерии оценки достаточно строги.

Фото: Алексей ФОКИН

Навыки и знания конкурсантов оценивало компетентное жюри. В его составе – элита отечественной стоматологии: представители Стоматологической ассоциации России, ведущие профессора-стоматологи России, заведующие кафедрами, заслуженные врачи.

Положительный рейтинг врача

По итогам конкурса победителем назван врач высшей квалификационной категории, врач-стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург-имплантолог Иван Саратов. Члены жюри отмечают: победа заслужена по праву.

Фото: Алексей ФОКИН

- Все участники были достойны. Конкурс — своего рода лотерея. Мог победить каждый, - говорит стоматолог ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Иван Саратов. - Конкурс дал мне возможность понять, что идет развитие науки, идет развитие в стоматологии.

Все, дошедшие до финального свистка, стоматологи получили лауреатские звания. Участникам чемпионата были вручены памятные подарки и дипломы, а главным результатом участия в подобных конкурсах стало не только повышение профессиональных качеств молодых специалистов, но и формирование положительного рейтинга врача и медицинской организации.

Фото: Алексей ФОКИН

- Стоматология — эта та область медицины, которая развивается быстрее всего. Появляются новые возможности исследования. Это здорово, что среди молодых докторов есть люди, жаждущие расти, развиваться и участвовать в конкурсах, - подчеркнул главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

Фото: Алексей ФОКИН

Во второй день состоялся семинар для врачей стоматологов Тульского региона, в котором освещались вопросы повышения эффективности и безопасности местного обезболивания и профилактики неотложных состояний при оказании стоматологической помощи.