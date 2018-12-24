Туляки могут задать вопрос кардиологу

24 декабря 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с главным врачом кардиодиспансера ГУЗ Городская больница №13 Анной Савищевой.

Как правильно составить рацион при сердечно-сосудистых заболеваниях?

Кто в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний?

Можно ли заниматься спортом при болезнях сердца?

Как уберечь себя от инфаркта?

Как получить квоту на операцию на сердце?

Можно ли бесплатно установить кардиостимулятор?

Как получить направление на лечение в клинике 3-го уровня?

Как попасть на кардиологический прием?

Как получить направление в стационар?

На эти и другие вопросы Анна Александровна ответит с 16:00 до 17:00 по номеру 50-12-77.

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