Два ДТП одно за другим на трассе под Тулой: пять авто, один пострадавший

Около 21:30 21 декабря 2018 года на 127-ом км трассы "Крым" под Тулой произошло два ДТП одно за другим.

Сперва столкнулись три авто: "ВАЗ 2104", Фольксваген" и "Киа Рио".

Видя случившееся на дороге, проезжащий мимо "Рено Логан" резко затормозил, и ему в задний бампер въехал грузовик "Вольво".

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В результате автоаварии пострадал один человек. Он находился в салоне "ВАЗа".

-. Движение на участке трассы затруднено, сотрудники гибдд организуют работу по обеспечению безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области