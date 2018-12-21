Хорошая новость для абонентов

2018-12-21T13:08:07+03:00
Общество

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Tele2 запустила 4G на всех базовых станциях Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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Оператор Tele2 развернул 4G-покрытие во всех населенных пунктах региона, где ранее былаобеспечена голосовая связь. Таким образом, сегодня услуги скоростного интернета доступны для 96% населения Тульской области. Теперь абоненты будут оставаться онлайн везде, где есть сеть покрытие сети оператора.

Напомним, компания запустила 4G в Тульской области 17 декабря 2014 года. Наш регион стал первым в стране, где оператор начал предоставлять услуги скоростного интернета четвертого поколения. За четыре года Tele2 развернула еще и покрытие 3G, охватила сетью обоих стандартов – 3G и 4G, не только крупные города, но и маленькие, удаленные села и поселки Тульской области.

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