В Тульской области впервые провели операцию по трансплантации почки

13 декабря 2018 года в Тульской областной клинической больнице впервые в регионе была проведена трансплантация почки. Почка от живого родственного донора была пересажена 34-летней женщине, болеющей хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. До операции пациентка три раза в неделю проходила процедуру гемодиализа.

Трансплантация почки прошла в два этапа: сперва был осуществлен забор донорской почки, а уже после была проведена пересадка донорской почки реципиенту.

Перед операцией донор и реципиент прошли необходимое обследование в стационарных условиях медучреждения для оценки общего состояния здоровья, совместимости донора и реципиента, и других аспектов пересадки.

В результате проделанной работы, операция по пересадке прошла успешно. Сейчас пациенты находятся под наблюдением медиков.

Отметим, что в Тульской области свыше 300 человек получают заместительную почечную терапию. Таким больным приходится ждать, когда подойдет их очередь на трансплантацию. Порой подбор донора может занимать годы.

- Организация службы донорства и трансплантации стала новым этапом в развитии системы здравоохранения региона. Теперь пациентам не нужно обращаться в крупные медцентры. Такие операции можно будет проводить в Тульской областной клинической больнице. Для этого в ней есть все необходимое медицинское оборудование и квалифицированные врачи, - сказал министр здравоохранения региона Андрей Третьяков.

Фото: Правительство ТО

Проведение пересадки почки стало реальным в Тульской области благодаря договоренности между министром здравоохранения Тульской области Андреем Третьяковым и руководством Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Представители центра оказали тульским специалистам всю необходимую консультативную помощь.

Операцию в оружейной столице выполнял главный уролог-трансплантолог Тульской области Александр Петряев вместе со специалистами из Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова – Игорем Милосердовым и Станиславом Садовниковым.