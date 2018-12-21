2018-12-21T12:00:01+03:00
Здоровье

В Тульской области впервые провели операцию по трансплантации почки

Теперь пациентам региона не нужно обращаться в крупные медцентры. Операции будет проводить тульская областная больница
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
Изменить размер текста:

13 декабря 2018 года в Тульской областной клинической больнице впервые в регионе была проведена трансплантация почки. Почка от живого родственного донора была пересажена 34-летней женщине, болеющей хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. До операции пациентка три раза в неделю проходила процедуру гемодиализа.

Трансплантация почки прошла в два этапа: сперва был осуществлен забор донорской почки, а уже после была проведена пересадка донорской почки реципиенту.

Перед операцией донор и реципиент прошли необходимое обследование в стационарных условиях медучреждения для оценки общего состояния здоровья, совместимости донора и реципиента, и других аспектов пересадки.

В результате проделанной работы, операция по пересадке прошла успешно. Сейчас пациенты находятся под наблюдением медиков.

Отметим, что в Тульской области свыше 300 человек получают заместительную почечную терапию. Таким больным приходится ждать, когда подойдет их очередь на трансплантацию. Порой подбор донора может занимать годы.

- Организация службы донорства и трансплантации стала новым этапом в развитии системы здравоохранения региона. Теперь пациентам не нужно обращаться в крупные медцентры. Такие операции можно будет проводить в Тульской областной клинической больнице. Для этого в ней есть все необходимое медицинское оборудование и квалифицированные врачи, - сказал министр здравоохранения региона Андрей Третьяков.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Проведение пересадки почки стало реальным в Тульской области благодаря договоренности между министром здравоохранения Тульской области Андреем Третьяковым и руководством Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Представители центра оказали тульским специалистам всю необходимую консультативную помощь.

Операцию в оружейной столице выполнял главный уролог-трансплантолог Тульской области Александр Петряев вместе со специалистами из Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова – Игорем Милосердовым и Станиславом Садовниковым.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Боли в животе у женщин: что делать и куда обращаться?
Боли внизу живота у женщин могут иметь большое количество причин, которые могут быть связаны как с особенностями анатомического строения, заболеваниями репродуктивной системы, а также заболеваний других органов, расположенных в нижней части живота
Симптомы инфекционного менингита, о которых должен знать каждый родитель
Менингит – опасное инфекционно-воспалительное заболевание, поскольку оно затрагивает оболочки головного и спинного мозга. Возбудителями менингита могут быть как вирусы, так и бактерии и даже грибы
Новости 24
На Губернском катке в Туле будет детский час для катания
В Тульской области мужчина заплатит штраф за картинки с нацистской символикой
«Час здоровья с ГТО» и «Хоккей в валенках»: спортивные мероприятия на Казанской набережной
Андрей Теребунов назначен заместителем прокурора Тульской области
Туляков приглашают в кремль на новогодний квест
В Туле осужден вор-рецидивист
24 декабря в Туле пройдет плановое отключение светофоров
На Казанской набережной пройдут спортивные мероприятия
В доме в одной из деревень Одоевского района нашли труп
Тульский областной художественный музей открылся после капитального ремонта
Телефонные мошенники обманули жительницу Тульской области на 100 тысяч рублей
В Туле продолжается отлов бездомных животных
В Богородицке "Пежо" наехал на пенсионерку
В Новомосковске "семерка" сбила женщину
"Нива" толкнула "Киа" в "Шевроле" в Дачном проезде в Туле
В Туле проверили уборку от снега придомовых территорий и хозсубъектов
Ночью Тулу расчищали 11 бригад
Собака не спасла: житель Тульской области стал жертвой квартирной кражи
В Комсомольском парке Тулы открыли Новогоднюю елку
Туляки и гости города приглашаются на Праздник Зимнего Солнцеворота
В Тепло-Огаревском районе горящая кровать чуть не уничтожила весь дом