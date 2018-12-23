2018-12-23T18:56:25+03:00
Происшествия

В Туле следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на пожаре на ул. Глинки

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Следственным отделом по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара.

По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 декабря в одной из квартир в доме по ул. Глинки, 1 произошел пожар. После его тушения спасатели обнаружили тело 45 – летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Следователи осмотрели место происшествия: изъят ряд предметов. Проведен осмотр тела пострадавшего, после чего назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти; назначена пожаро-техническая экспертиза с целью установлению причины пожара.

Пострадавший проживал по указанному адресу один, на протяжении длительного времени злоупотреблял спиртными напитками. Вечером 21 декабря к пострадавшему приходила его сожительница, которая некоторое время находилась с ним. Личность и местонахождение женщины в настоящее время установлены. Согласно полученным данным, женщина ушла от пострадавшего в тот же вечер, о произошедшем пожаре и гибели мужчины ей стало известно от сотрудников правоохранительных органов.

Также по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи продолжают производство проверочных мероприятий, направленных на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

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