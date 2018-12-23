В Туле следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на пожаре на ул. Глинки
Следственным отделом по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара.
По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 декабря в одной из квартир в доме по ул. Глинки, 1 произошел пожар. После его тушения спасатели обнаружили тело 45 – летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
Следователи осмотрели место происшествия: изъят ряд предметов. Проведен осмотр тела пострадавшего, после чего назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти; назначена пожаро-техническая экспертиза с целью установлению причины пожара.
Пострадавший проживал по указанному адресу один, на протяжении длительного времени злоупотреблял спиртными напитками. Вечером 21 декабря к пострадавшему приходила его сожительница, которая некоторое время находилась с ним. Личность и местонахождение женщины в настоящее время установлены. Согласно полученным данным, женщина ушла от пострадавшего в тот же вечер, о произошедшем пожаре и гибели мужчины ей стало известно от сотрудников правоохранительных органов.
Также по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Следователи продолжают производство проверочных мероприятий, направленных на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.