2018-12-21T08:15:08+03:00
Политика

Алексей Дюмин прокомментировал пресс-конференцию Президента России Владимира Путина

20 декабря в Центре международной торговли в Москве Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, касающиеся экономической, социальной, экологической и международной повестки
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина. Глава региона отметил, что президент подтвердил верность намеченному экономическому и политическому курсу:

- Сегодня и внешние вызовы, и внутренние задачи требуют от нас прорыва. И, конечно, многое здесь зависит от регионов. Тульская область активно включилась в работу по реализации нацпроектов, которые нацелены на серьезные структурные изменения в стратегически важных отраслях – от здравоохранения и образования до развития экспорта и цифровой экономики.

Президент подчеркивает, что, решая глобальные задачи, важно не забывать о социально значимых вопросах. Многие инициативы Тульская область апробирует в числе первых. Поэтому для нас это особенно актуально – внедряя новые инициативы, решать насущные проблемы людей.

Ну и, конечно, наш принцип – работать вместе с гражданами. Президент назвал опорой активную молодежь – волонтеров, поисковиков. Это та политика, которой придерживаемся и мы. Еще один очень важный тезис Президента – взросление госаппарата.

Мы работаем над повышением уровня компетентности и ответственности сотрудников органов власти. Растим новые кадры. Это необходимо для решения задач, стоящих перед страной.

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