В Туле сутенеры похитили и остригли проститутку: уголовное дело передали в суд

В Туле восемь человек пойдут под суд за огранизацию борделя, вовлечение в занятие проституцией, а трое их них еще и за незаконное проникновение в жилище и похищение девушки-путаны.

Как сообщили в прокуратуре региона, с сентября 2005 года жительница Тулы создала ОПГ для вовлечения девушек в занятие проституцией. Доход от своего незаконного бизнеса дама распределяла между другими участниками организованной преступной группы.

Прикрыли бордель только 23 января 2018 года сотрудниками УУР УМВД России по Тульской области. Этого могло не произойти, не пойди сутенерша на похищение человека.

Узнав, что одна из ее подопечных хочет "уволиться", женщина организовала ее похищение из квартиры клиента.

Трое из участников группы заполучили ключи от входной двери квартиры мужчины, нарушив его право на неприкосновенность жилища, проникли в квартиру, и силой похитили оттужа девушку. Привезя проститутку в кафе на улице Союзной, они избили ее, после чего беспорядочно остригли ей волосы.

После издевательств они привезли путану в квартиру соучастников преступления, откуда ее впоследствии и освободили сотрудники полиции.

Четверо обвиняемых в настоящее время заключены под стражу, еще четверо - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу