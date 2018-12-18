Как сохранить здоровье сердца

- Здравствуйте! По вечерам в спокойном состоянии пульс под 100 и тяжело дышать. Что это может быть? И еще, скажите, как правильно считать пульс. Тук-тук, тук-тук - это 2 удара или 4? Богдан, 25 лет.

- Данное состояние в кардиологии называется синусовой тахикардией. Для того чтобы правильно установить диагноз, необходимо пройти обследование. Сделать ЭКГ, а по ее результатам, если врач посчитает необходимым, ЭХОКГ. Но не стоит забывать и о том, что учащенный пульс может быть проявлением и других заболеваний, связанных, например, с неправильной работой щитовидной железы. Поэтому рекомендую обратиться к кардиологу, который Вам обязательно поможет.

Правильно считать пульс нужно по пульсации артерии, например, на запястье. Наложить средний и указательный пальцы и не сильно прижать. И посчитать количество ударов в минуту. В норме частота сердечных сокращений должна быть 60-75 ударов в минуту.

- Здравствуйте! Я молодая девушка, мне 25. Иногда после тяжелой рабочей недели ощущаю перебои в работе сердца, пульс словно замирает на пару секунд. Это очень опасно? Карина.

- Иногда ощущения перебоев в работе сердца возможны после тяжелой физической нагрузки, усталости, утомления. Однако для того чтобы понять, опасно ли это для Вас, необходимо пройти элементарное обследование и понять, почему возникают данные симптомы. Как минимум нужно сделать ЭКГ.

- Добрый день! Мой папа (46 лет) периодически жалуется на боли в груди - это сердце или боли могут быть связаны с чем-то другим? Обязательна ли консультация кардиолога в данном случае? Виктория.

- Боли в груди могу быть проявлением различных заболеваний, таких как остеохондроз, миалгия, невралгия и т. д. Здесь необходимо уточнить: в какой половине грудной клетки возникает боль, сколько длится по времени, что провоцирует ее появление. В любом случае визит к доктору необходим. Тем более в возрасте 46 лет… Виктория, можно обратиться к кардиологу, который проведет осмотр, соберет анамнез и определится в дальнейшей тактике ведения Вашего папы. Но самостоятельно заниматься самолечением и затягивать визит не стоит, т. к. это может серьезно сказаться на здоровье.

- Мои родители - пожилые люди. Стараюсь следить за их питанием, чтобы поддерживать здоровье. Какие витамины и микроэлементы нужны для улучшения работы сердца? Алексей.

- Алексей, необходимо полноценное, богатое макро- и микроэлементами питание. Не стоит забывать и про количество воды, принимаемой в течение суток, которое должно составлять не менее 2-х литров в сутки. Пища должна содержать и витамины, которые способствуют торможению процессов старения.

В состав питания должны входить: зелень, травы (петрушка, салат, укроп, шпинат); фрукты – бананы, которые богаты калием, яблоки, лимоны; овощи; сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир); ягоды (смородина, крыжовник, боярышник, шиповник, богатые витамином С); нежирное мясо — индюшка, говядина, кролик, курица.

Также важен контроль холестерина, сахара, соли, поступающей с пищей, потому важно стараться исключить из рациона сладости, копчености, полуфабрикаты. Стараться употреблять кисломолочную продукцию, содержащую кальций: творог, молоко, кефир. Ну и конечно, дозированные физические нагрузки (плавание, ходьба, прогулки на свежем воздухе, лфк), которые помогут избежать набора лишнего веса.

- Никогда не было проблем с сердцем. Увлекаюсь легкой атлетикой. Сколько можно за раз пробегать километров или же сколько по времени без вреда для сердца? Обычно бегаю по 5 км. Много это или нормально? Как именно отличить нормальную усталость от ухудшения состояния здоровья? Кирилл, 20 лет.

- Кирилл, для того чтобы без вреда для здоровья заниматься спортом, необходимо периодически проходить медицинский осмотр, включающий исследования, которые есть в каждом медицинском учреждении. Это ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, общий анализ крови и ряд других. И конечно же, осмотр врача, который, на основании полученных результатов обследования, даст соответствующие рекомендации. Перебои в работе сердца, появление одышки, синкопальные состояния говорят о нарушениях — это не является обычной усталостью, а может быть следствием нагрузки, к которой организм не был готов. Если вы хотите активно заниматься спортом, важно обратиться к доктору. И он обязательно поможет Вам грамотно подойти к вопросу тренировок.

- Во время плохой погоды у меня поднимается давление, болит голова. Что делать в таком случае, как улучшить свое самочувствие? Марина, 26 лет.

- Помониторьте свое состояние самостоятельно, несколько дней, недель подряд. Для этого Вам необходимо приобрести тонометр (лучше полуавтомат) и измерить артериальное давление утром и вечером в полном спокойствии, ведя запись (необходимо указать дату измерения, а также цифры давления и пульса). На основании данного наблюдения обратитесь к кардиологу, который разъяснит Вам полученные сведения и в случае необходимости направит Вас на дообследование.

- У моего отца был инфаркт, он умер в 65 лет. Мне 41 год, нужно ли мне проходить какие-либо обследования, если меня ничего не беспокоит?

- Нужно. Наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям прослеживается. Потому обследоваться необходимо. Обследование включает в себя элементарный набор: ЭКГ, контроль АД, липидограмму, ЭХОКГ, консультацию кардиолога. Если ничего не беспокоит, то этого будет достаточно.

- Здравствуйте, мне 20 лет. Проходил обследование, врачи нашли у меня синусовую аритмию, но при этом не назначили никаких препаратов. Является ли это серьезным заболеванием? Нужно ли его лечить?

- Синусовая аритмия — это не нарушение, а вариант нормы. Соответственно, это лечить необходимости нет.

- Добрый день! Мне 32 года, и у меня варикозное расширение вен. Может ли это повлиять на работу моего сердца? Анна.

- Повлиять напрямую на сердечно-сосудистую систему не может, однако это не означает, что нет необходимости наблюдать и обследовать сердце, сосуды сердца хотя бы один раз в год. Для этого есть все необходимые условия в каждом лечебном учреждении!

- Здравствуйте! Мне 43 года. Несколько дней назад анализ показал у меня повышенный холестерин — 7,33. Насколько это опасно? Светлана.

- Светлана, необходимо сдать липидный профиль, включающий в себя лпнп, лпвп, тг, иа. И на основании данных показателей можно сделать вывод о реальном соотношении холестерина в крови. Общий холестерин не несет всей информации для кардиолога. Чтобы предположить возможный сердечно- сосудистый риск, необходимы все его фракции.