2018-12-20T16:19:57+03:00
Общество

В Туле залили каток в Центральном парке

Торжественное открытие площадки пройдет в воскресенье, 23 декабря
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Каток на большом кругу ЦПКиО им. П.П. Белоусова уже готов принять на своем льду посетителей.

Торжественное открытие площадки пройдет в воскресенье, 23 декабря.

В 16:00 начнется новогодний праздник под названием «Твой ЛЕД». Туляков и гостей города ждет фаер-шоу, ярмарка тульских мастеров, выступления артистов и возможность сфотографироваться с костюмированными героями из мультфильмов.

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