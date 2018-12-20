Из Узловой в Воронеж: какие нововведения на железной дороге ждут туляков

Заместитель начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению Александр Потапенко

Реконструкция ж/д станций

В 2019 году изменится внешний облик даже небольших железнодорожных станций. Внутри зданий вокзалов появятся музейные экспозиции, также будут проведены масштабные работы по реконструкции путевой инфраструктуры.

На данный момент реконструировано 14 железнодорожных станций. Среди них — Ясная Поляна, Плавск, Венев, Богородицк и другие. Охвачены практически все районные центры. Сегодня стоит задача привести в порядок станции Шульгино, Хомяково, Ревякино, Казначеевка, Горбачево.

Перераспределения пассажиропотоков

Для того чтобы доставлять жителей Узловой утром на работу в Москву и обратно в районный центр вечером в расписании движения появились новые поезда сообщением Москва-Воронеж. До этого они проходили через территорию Рязанской области. У жителей районного центра не было возможности добраться до столицы по ж/д дороге.

Теперь поезда следуют через участок Ожерелье-Узловая-Ефремов-Елец. Отправление из Москвы в 21.00. Поезд делает двухминутные остановки в Веневе, Узловой, Жданке, Волово, Ефремове. В Воронеж прибывает в 8.30.

Следуя из Воронежа в Москву, состав делает остановки в Ефремове, Жданке и Узловой. Отправление из Узловой в 3.56. Прибытие в Москву в 7.50.

Через Узловую в ближайшие годы планируют пустить поезда и по направлению из Москвы на юг. Для этого жителям Тульской области больше не придется ехать в столицу. Путь будет более коротким, а значит и времени в пути жители региона будут проводить меньше. Сегодня поезда на юг в основном идут через Рязанскую область.

Дополнительные поезда из Москвы

С 9 декабря курсируют новые экспрессы № 7041 сообщением Москва-Тула, которые отправляются из столицы в 19.04 ежедневно, кроме субботы.

Также появился экспресс сообщением Тула-Ясногорск-Царицыно. Он отправляется из Тулы в 6.30 и прибывает на конечную станцию в 8.42 ежедневно, кроме воскресенья. Раньше экспресс не останавливался на станции Ясногорск.

С 23 февраля утренняя «Ласточка» сообщением Москва-Курск будет останавливаться на станции Ясная Поляна. Прибытие в 11.00. Столичные туристы смогут приехать посетить достопримечательности Тульской области, а вечером уехать в удобное время в Москву.