В Туле выбрали Мини Мисс и Мини Мистер Тула 2018

На сцене ТКЦ " Эрмитаж" прошел VII ежегодный детский областной фестиваль элегантности и таланта МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР ТУЛА - 2018. Организатором и правообладателем, которого выступает модельно - продюсерское агентство GOLD MODELS.

Все семь лет фестиваль является отборочным региональным туром на Всероссийский детский конкурс МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР РОССИИ, а так же участникам вручаются приглашения на Международный фестиваль " Prince & Princess of the Universe " и Всемирный Чемпионат по Исполнительским Видам Искусств, Голливуд, США.

Фестиваль призван поощрять детское творчество, развивать артистизм, чувство стиля и умение создавать собственный имидж. А главное — выбрать самых талантливых детей, достойных представлять нашу область на Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мистер России – 2018».

Агентством были проведены кастинги по Туле и Тульской области, на которых были отобраны 17 самых талантливых претендентов с правом участия в финале фестиваля. В течении месяца девочки и мальчики от 4 до 14 лет осваивали основы дефиле, хореографии, актерского мастерства, готовили костюмы к выступлениям и творческие номера.

Фото: Илья Бурдун, Михаил Медведев

Торжественное открытие конкурсной программы было предоставлено нашей знаменитой землячке, победительнице национального «Детского Евровидения — 2016», финалистке проекта Первого канала «Голос.Дети» певице Софье Фисенко. Кроме того, Софья выступила в роли почетного члена жюри фестиваля. Оценивать таланты так же пришли: Президент Всероссийского детского фестиваля Мини Мисс и Мини Мистер Россия, официальный представитель Голливудского чемпионата по исполнительским видам искусств по России г. Москва, продюсер Татьяна Праскова, "Краса России" - 2003, финалистка конкурсов Мисс Мира, Мисс Вселенная, дизайнер, ведущая на телеканале фэшн тв Светлана Горева

Фото: Илья Бурдун, Михаил Медведев

Ведущими праздника выступили популярный тульский шоумен Дмитрий Блинцов, обладатель титулов «Мини Мистер Тула — 2014», «Мини Мистер Россия — 2015», телеведущий, модель и актер «Ералаша» Никита Жоричев, "Краса России Тула" - 2018 Анастасия Стреж.

Фото: Илья Бурдун, Михаил Медведев

Организаторы подготовили для зрителей и участников насыщенную концертную программу. В рамках фестиваля прошла презентация столичного бренда « Lana2Rock», представленная детьми-моделями агентства GOLD KIDS . Это коллекция платьев для юных леди « Хорошие манеры» российского дизайнера Светланы Горевой. Светлана сотрудничает со звездами российской эстрады, в ее платьях красуются дети Филиппа Киркорова, Владимира Левкина, Анны Городжия и многих других . Именно такое платье в котором выступала тульская модель София Моторина было заказано для дочери Филиппа Киркорова Аллы – Виктории. Перед гостями мероприятия выступили титулованные победители прошлых лет. Порадовала мини концертом Софья Фисенко , под вокальное исполнение певицы на китайском языке прошел совместный показ шикарных шуб и обуви. Модели GOLD MODELS представили коллекцию « Цветение», которая стала бронзовым призером на международном фестивале дизайнеров Губернский стиль - 2018.

Фото: Илья Бурдун, Михаил Медведев

Первый выход участников оказался очень патриотичным. Конкурсанты вышли на общий танец в майках с символикой Тулы, тульскими флажками в руках, показав гордость за родной край и любовь к родному городу.

Традиционно девочки и мальчики представляли себя в трех выходах: «Визитка», «Конкурс талантов» и «Дефиле в вечерних платьях и костюмах».

В первом конкурсном эпизоде почти все ребята представляли себя в стихотворной форме, артистично рассказывая о своих достоинствах, любимых занятиях, своем городе, стране, о том, почему они любят Тулу и Россию. Участники особо подчеркивали, что пришли на конкурс только побеждать.

Фото: Илья Бурдун, Михаил Медведев

Конкурс талантов стал самым ярким событием во всей конкурсной программе. Участники показали все, на что были способны. Были здесь парный танец 4 х летнего Никиты Николаева и его партнерши Саши « Мини и Микки», прекрасное вокальное исполнение Валерии Лысовой. Ксения Романова потрясла красивейшим исполнением стихотворения собственного сочинения « Мама» , развеселила зрителей « Веселыми частушками» Полина Чунина, самая юная участница , очаровательная малышка Стефания Струкова исполнила инсценировку стихотворения « Модница». 8 летняя София Моторина так прочитала стихотворение о хрупкости детства, что прослезились даже мужчины.

Фото: Илья Бурдун, Михаил Медведев

Самым красивым и по-настоящему волшебным стал выход на сцену юных леди и джентльменов в вечерних нарядах. Мальчики и девочки грациозно дефилировали, ослепляя изяществом и красотой нарядов. Наблюдавшие за своими детьми мамы не сдерживали слез умиления.

Самый волнительный момент мероприятия — церемония награждения — прошел на позитивной, радостной волне. А началась она с поздравлений всех присутствующих от Деда Мороза и Снегурочки и, конечно, всем ребятам из новогоднего мешка презентовали шоколадных поросят - символ будущего года. Абсолютно все участники получили титульные ленты, памятные дипломы, победители заветные короны и именные кубки.

Фестиваль был щедр на призы и подарки. Ребят буквально завалили предложениями по участию в международных и всероссийских проектах.

Стефании Струковой, Нытовой Ульяне и Никите Николаеву вручили приглашение на международный фестиваль «Принц и Принцесса Вселенной – 2019». Полину Чунину, Полину Акимову пригласили на международный Рождественский фестиваль « Star up» , юных моделей Еву Талаваеву и Алину Балалыкину пригласили на самую престижную неделю моды MERCEDES BENZ FASHION WEEK . Софии Моториной и Полине Акимовой Светлана Говорева вручила дипломы Лицо бренда « Lana2Rock» и пригласила в Москву на рекламную съемку новой коллекции.

После бурных обсуждений жюри распределило призовые титулы следующим образом:

Гран-при «Мини Мистер Тула» – 2018» Арсений Машкарев, 14 лет из Заокска

Гран-при «Мини Мисс Тула» – 2018» Валерия Лысова, 13 лет город Ясногорск

«Мини Мисс Тула» - 2018 (4-7) Полина Акимова, 7 лет

«Мини Мисс Тула» - 2018 (8-11) Мария Тармосина, 9 лет

«Мини Мисс Тула» (12-14) Ксения Романова, 14 лет

«Мини Мистер Талант» - 2018 Никита Николаев 4 года

«Мини Мисс Талант» - 2018 София Моторина 8 лет

« Мини Мисс GOLD MODELS» - 2018 ( 4-7) Стафания Струкова 4 года

« Мини Мисс GOLD MODELS» 2018 - ( 8 – 11) Полина Чунина 8 лет

Победителей Гран-при наградили эксклюзивными лентами с кристаллами Сваровски, а именной кубок, заветную корону и приглашения на участие во Всероссийском конкурсе в марте вручили лично президент и директор «Мини Мисс и Мистер России» Татьяна Праскова и Николай Коротков. Татьяна отметила великолепную подготовку участников и высокий уровень проведения фестиваля.

Дизайнер и титулованная красавица Светлана Горева пообещала лично принять участие в подготовке Валерии для выступления в финале Мини Мисс и Мини Мистер России 2019 и подарить авторское платье из новой коллекции.

В заключении вечера Президент фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер Тула» Светлана Моторина поздравила детей с участием, а победителей – с завоеванными титулами, а также выразила благодарность всем партнерам за помощь в проведении и организации мероприятия.