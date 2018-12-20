За 2018 год в Туле снесли более 2500 незаконных построек

В Большой Туле продолжается масштабный демонтаж незаконных строений. Данные работы проводятся по поручению главы администрации города Евгения Авилова.

Под снос идут бесхозные сараи, гаражи, постройки, расположенные на неразграниченной территории и нарушающие Правила благоустройства территории МО город Тула.

Так, в Советском округе Тулы в 2018 году снесли порядка 60 строений на улицах Коминтерна, Гоголевской, Оружейной, Революции, Фрунзе, Вересаева, Болдина, Дм. Ульянова, Белкина, Ф. Смирнова и др.

В Привокзальном округе демонтировали около 300 объектов на улицах Макаренко, Седова, Серебровской, Одоевском шоссе, в 4-м проезде Мясново.

В Зареченском округе снесли более 350 строений на улицах Ряжской, Луначарского, Демидовской, Малые Гончары.

В Пролетарском территориальном округе демонтировано 1210 строений на улицах Кутузова, Шухова, Мартеновской, Замочной, Марата, Баженова, Плеханова, Глинки, в Загородном и Новомедвенском проездах.

В Центральном округе - более 660 построек (49 пока в работе, в планах - 930).

Отметим, что снос незаконных строений в Центральном округе осуществляется также в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра города.

Работы уже проведены на улицах Пирогова, Бандикова, Менделеевской, Советской, Войкова, Дзержинского, Никитской, Союзной, Металлистов, Мира, в Черниковском и Благовещенском переулках, а также в поселке Скуратово, на территории «Ильинское».

Работы по демонтажу незаконных построек будут продолжены и в 2019 году. Уже составлен план по благоустройству городских территорий.