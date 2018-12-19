Открытие тульских врачей: медики нашли способ повысить эффективность ЭКО

Многоцелевой диагностический комплекс «Утерускан®» – так называется уникальная технология оценки женского репродуктивного здоровья, создаваемая тульской научно-производственной фирмой «Шанс» и испытываемая на базе ООО «Центр новых медицинских технологий» в Туле. Уникальность и приоритет проекта, прародителем которого стал доктор медицинских наук, генеральный директор ООО «ЦНМТ» в Туле Владислав Ившин, подтверждены российским патентным ведомством.

Задачи технологии – диагностика, контроль качества и полноты лечения острых и хронических заболеваний, борьба с бесплодием, и главная - совершенствование метода ЭКО. На его проведение в России за год затрачиваются миллиарды рублей, в Тульской области – миллионы. Однако эффективность метода оставляет желать лучшего. Две трети проделанных в мире экстракорпоральных оплодотворений, к сожалению, безуспешны.

С использованием комплекса шанс завести ребенка с помощь ЭКО возрастает. Технология позволяет контролировать лечение воспалительных гинекологических заболеваний, точнее выявлять заболевания, передающиеся половым путем, которые могут протекать и бессимптомно.

Методика рН-метрии матки

Комплекс «Утерускан®» состоит из специальных зондов, измерительных блоков и комплекта для калибровки. Все это позволяет изучить клиническую эффективность программ ЭКО с предварительным применением методики рН-метрии матки.

- Мы установили, что величина показателя кислотности среды (pH) внутри матки практически напрямую влияет на зачатие. Поэтому была разработана простая и безопасная методика рН-метрии женских половых органов, - отметил Владислав Ившин.

Владислав Ившин

Первые результаты

Создателям проекта предстоит пройти еще долгий путь от апробации комплекса и до внедрения его в серийное производство. Также необходимо усовершенствовать методику рН-метрии женских половых органов и внедрить ее в клиническую практику всей страны.

Однако метод уже дает первые успешные результаты. Так, 56 % программ ЭКО, выполненных в ЦНМТ в первом полугодии 2018 года, завершились наступлением беременности.

Курс на импортоопережение

Пока туляки единственные в мире применяют рН-метрию матки и цервикального канала для прогнозирования результатов ЭКО.

По мнению Владислава Геннадьевича, комплекс «Утерускан®», при условии его работы повсеместно, станет не только импортозамещением, но и импортоопережением. Он рассчитан на отечественные и зарубежные государственные перинатальные центры, женские консультации, кожвендиспансеры, негосударственные медицинские учреждения, занимающиеся ЭКО, гинекологические центры.

В России порядка 200 медицинских организаций, которые выполняют экстракорпоральное оплодотворение. Только для них потребуется примерно 400 комплексов и 1 200 зондов для реализации 64 000 ЭКО.

А какова цена

Стоимость полной разработки комплекса «Утерускан®» составляет примерно 90 млн рублей. Итоговую стоимость комплекса, который будет непосредственно служить на благо здоровья, пока оценить трудно. Однако потраченные на него средства окупятся повышением эффективности ЭКО.

- Если число беременностей возрастет на 10 %, в масштабе России, то ежегодно будет регистрироваться дополнительно 6 400 беременностей, а это экономия 717 млн рублей. В масштабе Тульской области – ежегодно дополнительно 42 беременности и экономия 4,7 млн рублей, - подчеркнул Владислав Ившин.

На передовой в гинекологии

Разработка тульских медиков позволяет Тульской области выйти на передовую позицию в гинекологии в масштабе страны, а России – в мировом масштабе. По словам Владислава Геннадьевича, в таком большом деле нельзя обойтись без помощи госвласти. Медики рассчитывают на увеличение госзаказа для ООО «ЦНМТ» до 250 ЭКО в год с целью скорейшего изучения клинической эффективности метода. Также ожидают и финансовую поддержку: грант, лицензионный договор или кредитную линию до 60 млн рублей на покрытие всех затраченных средств, которые направляются на серийное производство нового диагностического комплекса.

Безусловно, помочь могут и органы власти федерального уровня, в частности, при прохождении сертификации медицинских изделий, внесении метода в номенклатуру медицинских услуг и стандартов оказания медицинской помощи.

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