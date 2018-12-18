Погода в Туле 19 декабря: мороз крепчает
Похолодает до -20 градусов
Фото: Алексей ФОКИН
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19 декабря 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Местами ожидается небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – менее 1 мм).
На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный с порывами 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью -20…-15°С, днем -15…-10°С.
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.