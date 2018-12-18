Под именем художника: в Тульской области поймали преступника из Краснодарского края, бегавшего от правосудия 18 лет

В Тульской области полицией задержан мужчина, находившийся более 18 лет в федеральном розыске.

Житель Краснодарского края скрывался от правосудия за совершение преступления по статье УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Как выяснилось, в 2000 году он в составе организованной преступной группы, для получения выкупа, силой похитил человека и незаконно удерживал его на протяжении 55 дней.

Получив крупную сумму денег в размере 120 тысяч долларов, он отпустил жертву, после чего сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Мужчине удавалось бегать от правоохранителей почти два десятка лет, пока тульские полицейские не получили информацию, что он может находиться на территории города Суворова.

Сотрудники уголовного розыска смогли выяснить, что он пытается скрыть свою настоящую фамилию и представляется полным тезкой живущего в Краснодаре известного художника.

- Полицейским удалось установить подлинные паспортные данные мужчины и получить подтверждение его нахождения в федеральном розыске. Разыскиваемый был задержан и доставлен в отдел МВД для разбирательства и дальнейшей передачи полицейским Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.