В Тулу прибыл главный Дед Мороз страны

18 декабря 2018 года в Тулу прибыл Всероссийский Дед Мороз. Это его третье путешествие по всей стране. Новогодняя столицы в этом году стала 17 городом, который посетил главный волшебник страны.

В Туле Дед Мороз пробудет два дня вместе с ведущими телеканала НТВ Максимом Приваловым и Джоном Уорреном.

Фото: Алексей ФОКИН

В планах у зимнего волшебника познакомиться с маленькой гимнасткой Лизой Блохиной. Она занимается художественной гимнастикой и хочет добиться таких же успехов, как и ее кумиры - двойняшки Дина и Арина Аверины. Также Дед Мороз познакомиться с семьей Вязьмовых: маленькая Настя написала письмо, в котором попросила подарок не для себя, а для мамы.

Волшеник приготовил подарки для воспитанников Киреевского и Долматовского детских домов, а также ребят из Барсуковской школы-интерната. Кроме того, Дед Мороз собирается заехать в гости к Ване Мамаеву. У одиннадцатилетнего мальчика сколеоз, дегенеративное заболевание, которое не дает ему ходить самостоятельно.

Фото: Алексей ФОКИН

И, конечно же, Дед Мороз вместе с участницей телепроекта "Ты супер!" Надей Шебановой из Тульской области, поздравят туляков в наступающим Новым годом 2019 на празднике, который состоится на площади Ленина 19 декабря в 17:30.