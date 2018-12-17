Кафедра ПАК Тульского государственного университета отметила 25-летие

В 1993 году по инициативе академика Аркадия Шипунова было открыто новое направление в образовательной деятельности тульского политехнического института (прежнее название ТулГУ). Идею поддержал ректор вуза Эдуард Соколов. Впервые в истории региона была образована базовая кафедра КБП им. А.Г. Шипунова - «Проектирование автоматизированных комплексов» (ПАК).

Фото: Алексей ФОКИН

- Аркадий Георгиевич занялся сложным вопросом подготовки кадров для будущего оборонной промышленности. Это было совершенно новое слово в системе высшего образования, когда он предложил соединить теоретическую подготовку с практико-ориентированной подготовкой на предприятии, - вспоминает дочь конструктора Татьяна Саклакова.

Фото: Алексей ФОКИН

Главная цель ПАК за 25 лет существования осталась неизменной. Кафедра готовит кадры для АО «КБП» в области системного проектирования комплексов вооружения. С 3 курса студенты кафедры вступают в тесное взаимодействие с подразделениями предприятия и принимают участие в новаторских разработках Конструкторского бюро приборостроения. После ее окончания выпускники с первых дней работы приступают к реализации сложнейших проектов.

Фото: Алексей ФОКИН

- 25 лет назад пришли учиться на кафедру 13 человек. Многие в то время приехали из Мурманска, Уссурийска, Караганды, - рассказывает заведующий кафедрой ПАК Юрий Швыкин. - Сегодня на кафедре ПАК учатся 55 человек. Это достаточно большая цифра. Поступают лучшие. Конкурс на место достаточно большой — примерно 3-4 человека.

Фото: Алексей ФОКИН

14 декабря состоялась научно-практическая конференция, посвященная юбилею кафедры «Проектирование автоматизированных комплексов». Поздравить альма-матер с 25-летием пришли студенты и выпускники.

Фото: Алексей ФОКИН

- Я закончил кафедру в 2003 году. Мой непосредственный наставник во время и после обучения - заведующий кафедрой Юрий Сергеевич Швыкин. Воспоминания о периоде обучения самые теплые, - поделился начальник отдела АО «КБП», выпускник кафедры ПАК Алексей Савилов. - Выгодное отличие кафедры в серьезном практико-ориентированном подходе. В институте мы получали общие знания, а на предприятии непосредственно знакомились с комплексами вооружения. Было интересно. Под влиянием своего научного руководителя и всего профессорско-преподавательского состава я в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию. В определенном смысле те знания, которые давались нам на кафедре, атмосфера самого предприятия позволили достаточно безболезненно влиться в коллектив. В КБП я пришел на 4 курсе, еще обучаясь в университете. Работал инженером в отделе Юрия Сергеевича. Продолжаю в нем трудиться и по сей день. Но теперь уже в должности начальника отдела.

Фото: Алексей ФОКИН

- Я пришел на кафедру ПАК с хорошей целью — продолжить начинание своего дяди Бориса Зиновьевича Клевенкова, директора по производству в АО «КБП». Меня очень интересует инженерное дело. На кафедре учиться очень интересно, - отметил студент кафедры ПАК Максим Шестерняк. - Постоянно проводятся творческие мероприятия, которые позволяют воспринимать учебный процесс с большим интересом. Каждый преподаватель находит индивидуальный подход к своему ученику. Все заинтересованы в том, чтобы мы получали знания, которые потом непосредственно применяли на практике.

Фото: Алексей ФОКИН

Также на мероприятии были вручены стипендии им. А.Г. Шипунова, отличившимся студентам. В этом году ими стали четверокурсники Михаил Денисов и Илья Метлов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В этот день награды были удостоены и работники кафедры. Юрию Швыкину вручена медаль «За заслуги перед университетом». За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов почетными грамотами ТулГУ награждены: Б.Н. Баранов, Е.В. Александров, В.И. Морозов, В.А. Мальцев, Ю.Б. Подчуфаров, Т.В. Привалова.