Где купить живую елку в Туле?
Елочные базары в Туле откроются с 20 декабря 2017 года. Всего в городе будет работать 41 площадка по продаже хвойных деревьев.
Купить зеленую красавицу можно будет до 31 декабря текущего года. Елки, сосны и пихты будут привозиться из Калуги, Рязани и Пермского края.
ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 11 мест
- ул. Кутузова, д.13
- ул. Вильямса, д.32
- ул. Вильямса/ул. Хворостухина
- ул. Кутузова/ул. Бондаренко
- ул. Ложевая/Степанова, около почты
- ул. Металлургов, д.43
- ул. Металлургов, д.86
- ул. Металлургов, д.63
- ул. Ложевая, д.126
- ул. Металлургов, 87-89
- ул. Металлургов, д.1-а
ЗАРЕЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 6 мест
- ул. Октябрьская, 201а-203
- ул. Галкина/ул. Арсенальная
- ул. Октябрьская, д.77
- ул. М. Горького, д.45
- ул. Комсомольская/ул. М. Горького
- ул. М. Горького, д.14
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 6 мест
- Одоевское шоссе, д.30
- пос. Косая гора, ул. Октябрьская,1
- ул. Кабакова, д.79
- ул. Оружейная/ул. 9 мая
- проспект Ленина, д.126-а
- ул. Макаренко/ул. Седова
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 10 мест
- пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54
- пр-т Ленина, д.111
- пос. Южный, ул. Автомобилистов,23
- пр-т Ленина, д.123
- пр-т Ленина, 129-131
- пр-т Ленина, д.54
- ул. Кауля, д.13, к.1
- ул. Кауля, 7, к. 1
- ул. Кауля, д.45
- ул. Оборонная, д.85 около ТЦ «Перекопский»
СОВЕТСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 8 мест
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) четная сторона
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) нечетная сторона
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) четная сторона
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) нечетная сторона
- ул. Мосина (ТЦ "Медведь" около магазина "Тарпан")
- ул. Фрунзе, д.7-б
- ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина "Протон")
- Красноармейский пр-т, 21 (около магазина "Вернисаж")
Все елочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление. Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.
КСТАТИ
До 20:00 31 декабря все места торговли должны быть приведены в нормативное состояние. С местами торговли можно ознакомиться на АИС «Нестационарные торговые объекты г.Тулы».
Напомним, за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:
- по статье 8.2 (самовольная установка объектов мелкорозничной торговли) предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, и от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;
- по статье 9.1 (торговля в неустановленных местах) - штраф в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.