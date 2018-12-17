Где купить живую елку в Туле?

Елочные базары в Туле откроются с 20 декабря 2017 года. Всего в городе будет работать 41 площадка по продаже хвойных деревьев.

Купить зеленую красавицу можно будет до 31 декабря текущего года. Елки, сосны и пихты будут привозиться из Калуги, Рязани и Пермского края.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 11 мест

- ул. Кутузова, д.13

- ул. Вильямса, д.32

- ул. Вильямса/ул. Хворостухина

- ул. Кутузова/ул. Бондаренко

- ул. Ложевая/Степанова, около почты

- ул. Металлургов, д.43

- ул. Металлургов, д.86

- ул. Металлургов, д.63

- ул. Ложевая, д.126

- ул. Металлургов, 87-89

- ул. Металлургов, д.1-а

ЗАРЕЧЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 6 мест

- ул. Октябрьская, 201а-203

- ул. Галкина/ул. Арсенальная

- ул. Октябрьская, д.77

- ул. М. Горького, д.45

- ул. Комсомольская/ул. М. Горького

- ул. М. Горького, д.14

ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 6 мест

- Одоевское шоссе, д.30

- пос. Косая гора, ул. Октябрьская,1

- ул. Кабакова, д.79

- ул. Оружейная/ул. 9 мая

- проспект Ленина, д.126-а

- ул. Макаренко/ул. Седова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 10 мест

- пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54

- пр-т Ленина, д.111

- пос. Южный, ул. Автомобилистов,23

- пр-т Ленина, д.123

- пр-т Ленина, 129-131

- пр-т Ленина, д.54

- ул. Кауля, д.13, к.1

- ул. Кауля, 7, к. 1

- ул. Кауля, д.45

- ул. Оборонная, д.85 около ТЦ «Перекопский»

СОВЕТСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 8 мест

- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) четная сторона

- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) нечетная сторона

- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) четная сторона

- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера) нечетная сторона

- ул. Мосина (ТЦ "Медведь" около магазина "Тарпан")

- ул. Фрунзе, д.7-б

- ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина "Протон")

- Красноармейский пр-т, 21 (около магазина "Вернисаж")

Все елочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление. Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.

КСТАТИ

До 20:00 31 декабря все места торговли должны быть приведены в нормативное состояние. С местами торговли можно ознакомиться на АИС «Нестационарные торговые объекты г.Тулы».

Напомним, за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:

- по статье 8.2 (самовольная установка объектов мелкорозничной торговли) предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, и от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;

- по статье 9.1 (торговля в неустановленных местах) - штраф в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.