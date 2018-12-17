2018-12-17T13:29:16+03:00
Общество

Туляки смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по "безналу"

Сейчас ведется подготовка нормативной базы
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляки смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по безналичному расчету. Систему платежей разрабатывают по программе «Цифровая экономика».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона отмечают: уже согласованы правила, необходимые для безналичной системы. Сейчас ведется подготовка нормативной базы.

Кроме того, к системе спутникового слежения подключено порядка 2,5 тыс. транспортных средств. Ведется подключение транспорта, который перевозит опасные грузы, к системе ГЛОНАСС, сообщает ИА «Тульские новости».

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